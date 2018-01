Bei Welpen-Kauf gibts eine Woche bezahlte Ferien

Wer einen neuen Welpen und gleichzeitig einen Vollzeitjob hat, steht meist vor einem Dilemma: Das Tierbaby darf nicht für viele Stunden am Stück alleine gelassen werden – andererseits hat der Chef vermutlich wenig Verständnis dafür, wenn man wegen des Welpen tage- oder gar wochenweise am Arbeitsplatz fehlt.

Glück haben diejenigen, die bei einer Firma arbeiten, die eine sogenannte «pawternity leave» kennen – quasi einen Elternurlaub für frischgebackene Hunde- oder Katzenbesitzer. Vor allem Arbeitgeber, die ohnehin schon im Tierbereich tätig sind, und gewisse Tech-Firmen bieten diese Art bezahlter Ferien bereits an.

«Haustiere sind doch wie Babys»

In einer Umfrage des britischen Tierversicherers Pet Plan gaben 5 Prozent der neuen Tierbesitzer an, von der Firma bezahlte Zeit erhalten zu haben, um sich um das neue Familienmitglied zu kümmern. Das berichtet das Onlineportal Finanzen100.de.

Ein Beispiel ist die schottische Bierbrauerei Brewdog: Dort dürfen Angestellte, die sich einen neuen Welpen oder einen Rettungshund zugelegt haben, eine Woche bezahlte Ferien nehmen. Zum Vergleich: In der Schweiz steht Vätern bei der Geburt eines Kindes gerade einmal ein Tag bezahlter Urlaub zu.

Beim multinationalen Konzern Mars Petcare – aus diesem Haus stammen etwa die Futtermarken Pedigree und Whiskas – können die neuen Tierbesitzer zehn Stunden bezahlt vom Arbeitsplatz fernbleiben, um sich zu Hause etwa der Eingewöhnung und Sauberkeitserziehung des Welpen zu widmen.

Auch der britische Unternehmer Greg Buchanan, Chef der IT-Firma BitSol Solutions in Manchester, gewährt seinen Mitarbeitern eine Woche bezahlte Ferien, wenn sie ein Jungtier zu Hause willkommen heissen. «Haustiere sind heutzutage doch wie Babys», sagte er zu «Metro», «warum sollten Angestellte nicht ein paar freie Tage dafür bekommen?» Noch weiter geht das New Yorker Datenverarbeitungsunternehmen Mparticle: Dort gibts zwei Wochen bezahlt frei, wenn Angestellte einen Rettungshund aufnehmen.

«Arbeitgeber sollten entgegenkommen»

Antoine F. Goetschel, Präsident des Vereins Global Animal Law, findet das begrüssenswert. «Ein Welpe ist zeit- und aufmerksamkeitsintensiv», sagt er zu 20 Minuten. Wenn man eine enge Betreuung in der Anfangszeit verpasse, gehe das zulasten der Sozialverträglichkeit.

«Ein schlecht erzogener Hund ist letztlich eine Last für die ganze Gesellschaft», so Goetschel. Darum wäre es für ihn folgerichtig, dass Arbeitgeber den Hundehaltern entgegenkommen. «Unbezahlte Ferien nach Vorbild des Mutter- oder Vaterschaftsurlaubs wären in der Schweiz aber unrealistisch.»



Denkbar wäre für den ehemaligen Tieranwalt aber, dass die frischgebackenen Hundebesitzer bei der Ferienverteilung prioritär behandelt werden. «Wenn der Chef weiss, dass der Angestellte seinen Welpen im März bekommt, sollte er ihm dann auch ohne grosse Diskussion freigeben.»

Schweizer Firmen noch nicht so weit

In der Schweiz scheint das Modell noch nicht Schule zu machen. «Wir gehen davon aus, dass nur die wenigsten Unternehmen in ihren Reglementen ausdrücklich einen Urlaub für die Anschaffung von Jungtieren vorsehen», schreibt der Schweizerische Arbeitgeberverband auf Anfrage.

Stattdessen empfiehlt er, dass die Angestellten mit den Arbeitgebern das Gespräch suchen, um Lösungen zu finden. Flexible Arbeitszeiten würden in vielen Fällen ermöglichen, dass der Mitarbeitende seine Arbeitszeiten so anpassen könne, dass er seinem Jungtier die nötige Pflege und Aufmerksamkeit entgegenbringen könne.