Beim Kauf eines Hauses hat die Frau das Sagen

In der Schweiz gibt es nach wie vor eine sehr verbreitete Rollenteilung: Der Mann ist mehrheitlich für das Einkommen zuständig, während die Frau Teilzeit arbeitet, den Haushalt macht und sich um die Kinder kümmert. Daher liegen viele Entscheidungen im Alltag bei den Frauen. Allgemein treffen zu rund 80 Prozent die Frauen beim Konsum die Entscheidungen.Beim Hauskauf dürften auch praktische Gründe ausschlaggebend sein. Da die Frau häufig mehr Zeit mit den Kindern zu Hause verbringt und das Familienleben organisiert, weiss sie darüber Bescheid, was daheim gebraucht wird und was nicht. Es ist daher plausibel, dass die Frau beim Wohneigentum Entscheidungsgewalt hat.Viele Unternehmen sind sich zu wenig bewusst, dass Frauen mehrheitlich die Kaufentscheidungen treffen. Die Ansprechperson ist für sie noch immer vorwiegend der Mann. Doch selbst beim Kauf eines Autos entscheidet oft die Frau. Die Firmen nutzen dieses Potenzial nicht. Dieser Irrtum kostet die Wirtschaft viel Geld.*Gudrun Sander ist Titularprofessorin für Betriebswirtschaftslehre an der Uni St. Gallen