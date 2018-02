Bis 2020 soll jeder zehnte Neuwagen elektrisch sein

Bis 2020 soll jeder zehnte neue Personenwagen in der Schweiz und in Liechtenstein ein Elektroauto oder ein Hybridfahrzeug sein. Das ist das Ziel der Branchenorganisation Auto Schweiz.

Umfrage Ist Ihr nächstes Auto ein Elektroauto? Nein, die sind mir noch zu unausgereift.

Ja, wenn ich ein schönes Modell finden würde.

Mir ist egal, welches Auto ich habe.

Ja, ich will die Umwelt schonen.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Es sei ambitioniert, weil der Anteil an elektrischen Neuwagen 2017 noch 2,7 Prozent betragen habe, teilte Auto Schweiz am Donnerstag mit. Doch nur so sei es möglich, den ab 2020 geltenden CO2-Grenzwert von durchschnittlich 95 Gramm pro Kilometer auch nur annähernd zu erreichen.

Schwieriges Unterfangen

Den CO2-Richtwert hat die Schweiz von der EU übernommen. Allerdings könne das Land seine CO2-Emissionen nicht an die europaweite Flotte anrechnen lassen – Schweizer Automobil-Importeure müssten den Richtwert also allein erreichen. Ein erschwerender Faktor sei, dass das CO2-Niveau in der Schweiz wegen der höheren Kaufkraft und des Gebirges höher sei als in den meisten EU-Staaten. Die geforderten 10 Prozent basieren auf Berechnungen des Beratungs-Büros EBP.

François Launaz, Präsident von Auto Schweiz, sagt zu dem hochgesteckten Branchenziel: «Wir bekennen uns zu den 95 Gramm CO2 pro Kilometer ab 2020. Nach gerade einmal 2,7 Prozent Marktanteil im 2017 müssen wir eine Vervierfachung schaffen - und das in knapp drei Jahren.»

Um das Ziel zu erreichen, hofft Auto Schweiz auf die Unterstützung seitens des Bunds, der Kantone und der Gemeinden. Private Investitionen in die Lade- und Tankinfrastruktur seien zudem notwendig. Schliesslich sollte die Auswahl an Modellen mit alternativen Antrieben möglichst gross sein, schreibt Auto Schweiz.

(rkn)