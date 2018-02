So fies lacht das Netz heute über Aktionäre

Der US-Leitindex Dow Jones sackte am Montagmorgen zeitweise auf unter 24'000 Punkte oder um 5,6 Prozent ab. Damit büsste er die gesamten Gewinne dieses Jahres wieder ein. Das bekam auch die Schweizer Börse zu spüren: Der SMI sackte am Dienstagmorgen um 4 Prozent ab.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Der Crash an der Börse bewegt auch die sozialen Medien. Die Kommentatoren finden nicht gerade schmeichelhafte Worte für die Anleger.

Und sie haben sich ihre Meinung über die Gründe des Crashs schon gebildet.

Ein grosses Thema ist auch US-Präsident Donald Trump, der am WEF in Davos die damalige Stärke des US-Aktienmarkts seiner Politik zuschrieb. Als die Nachricht vom Absturz des Dow Jones kam, hielt US-Präsident Donald Trump gerade eine Rede in Ohio. Darin lobte er seine massiven Steuersenkungen und prahlte mit dem aktuellen Wirtschaftsboom. Daraufhin unterbrach der TV-Sender Fox News die Live-Übertragung der Rede Trumps mit der Nachricht.

Ein Fake-Account des Präsidenten erklärte:

Stock Market had another HUGE crash today. DOW lost 1175 points! Largest daily point loss in HISTORY! A RECORD! No need to worry, insiders told me that a crash was coming, so I sold off all my stocks last Thursday. SMART! #MondayMotivation