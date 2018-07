Circus Royal hat Konkurs angemeldet

Die Betreibergesellschaft des zweitgrössten Schweizer Zirkus hat Konkurs angemeldet. Das Liquidationsverfahren gegen die Betreiberfirma Circus Royal Betriebs GmbH aus Lipperswil TG läuft bereits, wie der «Blick» schreibt.

Martin Wenk, Leiter des Thurgauer Konkursamtes, bestätigt die Informationen gegenüber der Zeitung: «Über die Gesellschaft wurde mit Entscheid vom 26. Juni 2018 der Konkurs eröffnet.»

Zirkusdirektor Oliver Skreinig wisse nichts davon, wie der «Blick» weiter schreibt. Skreinig ist in der Circus Royal Betriebs GmbH Zeichnungsberechtigter und hält gleich viele Stammanteile an der Firma wie der Geschäftsführer Peter Gasser. Dieser reagierte auf Anfragen der Zeitung nicht.

Weiterer Eintrag verwirrt

Die Aufführungen des Circus Royal gehen derweil weiter. Zurzeit gastiert er in Affoltern am Albis ZH, ab nächster Woche ist ein mehrwöchiges Gastspiel in Zürich geplant.

Ein weiterer Handelsregisterauszug, welcher dem «Blick» vorliegt, überrasche das Konkursamt Thurgau: Eine neue Firma mit dem Namen Circus Royal GmbH wurde am 11. Juni 2018 eingetragen, also zwei Wochen vor dem Eintrag über das Konkursverfahren. Als einziger Gesellschafter ist Oliver Skreinig aufgeführt.

