Coop wirft 50 weitere Nestlé-Artikel aus Regal

Eine Reihe wichtiger Detailhändler Europas sind derzeit nicht gut auf den Schweizer Nahrungsmittelriesen Nestlé zu sprechen. Grund: schlechte Einkaufskonditionen. So jedenfalls tönt es bei Anbietern wie Coop, Edeka aus Deutschland oder Intermarché aus Frankreich. Sie bilden zusammen mit weiteren Händlern die Einkaufsgemeinschaft Agecore. Mitte Februar ist der Streit zwischen Agecore und Nestlé eskaliert: Die Detailhändler verbannten reihenweise Nestlé-Produkte aus den Regalen.

Umfrage Werden Sie die Nestlé-Produkte vermissen? Ja, und wie!

Das wird für mich hart, trotzdem haben die Detailhändler recht.

Nein, ich kaufe ohnehin kaum Nestlé-Produkte.

Ach was, dann weiche ich eben auf andere Produkte aus.

Nun geht der Nestlé-Boykott in die nächste Runde. Weil sich der Nahrungsmittelriese aus Vevey weiter unnachgiebig zeigt, listen Agecore-Mitglieder bald weitere Nestlé-Produkte aus. Laut der «Lebensmittelzeitung» erhalten die deutschen Edeka-Märkte in dieser Woche ein Schreiben, worin «empfohlen» wird, den Bestellstopp auszuweiten. Bislang waren bei Edeka 163 Produkte betroffen, die laut dem Bericht für 20 Prozent des Umsatzes stehen, den Edeka mit Nestlé-Artikel erzielt. Jetzt soll der Bann auf 30 Prozent des Nestlé-Umsatzes verschärft werden.

Agecore kauft für 2 Milliarden bei Nestlé ein

Fliegen also auch bei Coop bald weitere Artikel von Nestlé-Marken oder -Töchtern aus dem Sortiment? «Wir können bestätigen, dass auch bei Coop weitere Produkte bis auf weiteres nicht mehr bestellt werden. Dies betrifft aktuell über 200 Artikel», sagt Mediensprecher Urs Meier zu 20 Minuten. Bei Coop wurden im Februar 150 Nestlé-Artikel verbannt. Will heissen: In den letzten Wochen hat Coop den Nestlé-Boykott um mehr als 50 Produkte erweitert. So sind in einzelnen Coop-Filialen laut Beobachtungen viele Thomy-Produkte, Maggi-Würze oder Buitoni-Pizzen nicht mehr im Regal. «Die Verhandlungen zwischen Agecore und Nestlé dauern an und wir können uns zu diesen laufenden Verhandlungen nicht weiter äussern», sagt Meier weiter.



Beim Streit zwischen Nestlé und den sechs Agecore-Händlern (Coop, Edeka, Intermarché, Colruyt, Conad und Eroski) geht es um viel Geld. Laut der ZKB dürfte Nestlé mit den genannten Supermarktketten einen Umsatz von zwei Milliarden Franken erzielt haben, was 10 Prozent des Europa-Umsatzes entspricht. 30 Prozent potenzieller Umsatzverlust entsprechen einer Einbusse von rund 600 Millionen Franken.



«Dass Nestlé offensichtlich bisher nicht nachgegeben hat, ist verständlich. Es geht in diesem Machtpoker um sehr viel», schreibt ZKB in ihrer Analyse. Gebe Nestlé zu stark nach, dann drohe in Europa nicht nur von Agecore, sondern auch von den anderen Händlerallianzen weiterer Preisdruck. In der Lebensmittelbranche wir der Zoff zwischen Nestlé und Agecore mit Argusaugen beobachtet. Nestlé hat eine Anfrage von 20 Minuten noch nicht beantwortet.