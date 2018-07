Firmen haben bei Tweets ein Wörtchen mitzureden

Arbeitnehmer lästern auf Facebook- oder Twitter-Accounts über Gott und die Welt. Auch wenn sie das auf ihren privaten Accounts tun – nicht selten bringen sie damit ihren Arbeitgeber in Teufels Küche.

Umfrage Dürfen Unternehmen bei den Tweets ihrer Mitarbeiter reinreden? Nein, das ist Privatsache.

Nur, wenn die Aussagen das Unternehmen direkt betreffen.

Ist mir egal.

Ja, Tweets sind öffentlich zugänglich und daher nicht privat.

Das steht im Arbeitsrecht



Arbeitnehmer können sich in der Öffentlichkeit nicht beliebig über ihren Arbeitgeber äussern. Gemäss Schweizerischem Obligationenrecht Artikel 321a müssen die Arbeitnehmer unter anderem Folgendes beachten:



II. Sorgfalts- und Treuepflicht



1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren.



4 Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist.





So haben die regelmässigen Trump-Bashing-Tweets von «10vor10»-Moderator Arthur Honegger SRF in Bedrängnis gebracht. Auch der BDP-Politiker Thomas Keller tat mit seinem Hitler-Tweet seiner Partei keinen Gefallen. Doch wann werden privat getätigte Aussagen in den sozialen Medien zum Problem für den Arbeitgeber? Und darf dieser mitreden, was die Angestellten auf ihrem privaten Facebook- oder Twitter-Account sagen dürfen und was nicht?

Interne Richtlinien

Laut Internetanwalt Martin Steiger müssen Arbeitnehmer gegenüber ihrem Unternehmen eine allgemeine Treuepflicht wahrnehmen, die gesetzlich verankert ist (siehe Box). «Äusserungen, die den Arbeitgeber betreffen, dürfen nicht beliebig ausfallen. Sobald sie die Reputation des Arbeitgebers beschädigen, kann dieser mit Verweis auf das Arbeitsrecht einschreiten», sagt Steiger. Im schlimmsten Fall drohe die Kündigung. Viele Unternehmen hätten zudem interne Richtlinien, die das Verhalten in den sozialen Medien regeln.

Dennoch gilt die Meinungsfreiheit natürlich auch für einen Arbeitnehmer. «Eine private Meinung darf man haben», so Steiger. Problematisch wird es allerdings, wenn eine Aussage etwa über Politik negativ in Verbindung mit dem Arbeitgeber gebracht wird. «Vor allem bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wird diese Verbindung in den Medien schnell hergestellt», sagt Steiger. Die Trennung von Beruf und Privatleben sei in diesen Fällen illusorisch.

Keine arbeitsrechtlichen Möglichkeiten

So nütze es auch wenig, wenn man die Aussage klar als privates Statement deklariere. «Entscheidend ist die Wahrnehmung. Und diese kann man damit nicht steuern.» So kann auch eine ursprünglich vom Arbeitgeber losgelöste Äusserung schnell zu einem Shitstorm führen.

Mehr Freiheiten haben laut Steiger jene Social-Media-Nutzer, die ihren Arbeitgeber nicht nennen und mit diesem nicht in Verbindung gebracht werden können. «Der Arbeitgeber hat dann keine direkten arbeitsrechtlichen Möglichkeiten, um bei allfälligen rufschädigenden Kommentaren gegen den Arbeitnehmer vorzugehen», so Steiger.

Allerdings könne der Arbeitgeber das Gespräch mit dem Betroffenen suchen. Der Rechtsanwalt empfiehlt den Nutzern, sich mit Blick auf den Arbeitgeber in Zweifelsfällen zurückhaltend zu äussern.

Aushängeschilder müssen besonders aufpassen

Aufpassen mit kontroversen Beiträgen auf Facebook oder Twitter sollten vor allem Kadermitglieder. «Je höher die Stellung in der Firma ist, desto mehr sollte man sich überlegen, was die Aussagen für den Arbeitgeber bedeuten», sagt der Rechtsanwalt Stefan Eichenberger von Epartners.

Er sieht gerade die Tweets von Moderator und SRF-Aushängeschild Arthur Honegger in einem Spannungsfeld: «Während sein Arbeitgeber für Neutralität steht, bezieht er auf Twitter eine klare politische Position.»

SRF könne ihn dafür aber nicht abmahnen, denn Honegger habe grundsätzlich das Recht, sich privat zu äussern. Zudem äussere er sich ja nicht negativ über seinen Arbeitgeber. «In solchen Fällen ist es aber wichtig, dass sich die beiden Parteien verständigen», so Eichenberger.