Darum hinkt H&M Zara hinterher

Noch im letzten November feierte H&M auf fünf Etagen: In Zürich eröffnete das Modehaus die grösste Filiale der Schweiz. Es gab Gipfeli, Orangensaft und Goodie-Bags für die Kunden. Unterdessen dürfte die Feierlaune verflogen sein.

Chantal, 26, Oberbüren

«Ich bin ein riesiger Fan von Zara. Sie haben dort einfach die bessere Auswahl an Kleidern und sind modisch auf dem neusten Stand. Ich bin eher der elegante Typ und ziehe mich zum Arbeiten gern gut an. Mir gefallen vor allem die Blazer bei Zara und die Business-Hosen. In diesem Bereich bietet H&M einfach nicht dieselbe Qualität. Aber auch bei normalen Oberteilen wurde ich von H&M schon oft enttäuscht: Ich habe einen Pulli gekauft, der nach zweimal waschen bereits kaputt war. Das Sortiment bei H&M ist mir einfach etwas zu lumpig und die Präsentation der Kleider zu lieblos.» «Ich bin ein riesiger Fan von Zara. Sie haben dort einfach die bessere Auswahl an Kleidern und sind modisch auf dem neusten Stand. Ich bin eher der elegante Typ und ziehe mich zum Arbeiten gern gut an. Mir gefallen vor allem die Blazer bei Zara und die Business-Hosen. In diesem Bereich bietet H&M einfach nicht dieselbe Qualität. Aber auch bei normalen Oberteilen wurde ich von H&M schon oft enttäuscht: Ich habe einen Pulli gekauft, der nach zweimal waschen bereits kaputt war. Das Sortiment bei H&M ist mir einfach etwas zu lumpig und die Präsentation der Kleider zu lieblos.» Fabienne, 26, Zermatt

«Ich bin ganz klar Team H&M. Ich finde, die Kleider dort sind einfach alltagstauglicher. Sie eignen sich viel besser für die Arbeit und sind einfach bequemer. Cool finde ich bei H&M besonders die Hosen oder die Skinny Jeans. Auch Unterwäsche kaufe ich fast ausschliesslich bei H&M. Die Mode bei Zara ist mir zu extravagant und zu überladen - überall hat es Steinchen oder Stickereien drauf. Klar sind die Kleider bei Zara sehr modisch - kaum sieht man etwas auf dem Laufsteg, kann man es schon bei Zara kaufen. Kürzlich habe ich dort ein Oberteil mit megaweiten Ärmeln gesehen. Es sah zwar schön aus, aber im Alltag stört das doch nur.» «Ich bin ganz klar Team H&M. Ich finde, die Kleider dort sind einfach alltagstauglicher. Sie eignen sich viel besser für die Arbeit und sind einfach bequemer. Cool finde ich bei H&M besonders die Hosen oder die Skinny Jeans. Auch Unterwäsche kaufe ich fast ausschliesslich bei H&M. Die Mode bei Zara ist mir zu extravagant und zu überladen - überall hat es Steinchen oder Stickereien drauf. Klar sind die Kleider bei Zara sehr modisch - kaum sieht man etwas auf dem Laufsteg, kann man es schon bei Zara kaufen. Kürzlich habe ich dort ein Oberteil mit megaweiten Ärmeln gesehen. Es sah zwar schön aus, aber im Alltag stört das doch nur.»

H&M schwächelt und kämpft mit Kundenschwund. Für das abgelaufene Geschäftsjahr haben die Schweden die Erwartungen verfehlt: Zwar zog der Umsatz leicht an, der Gewinn schrumpfte aber um 13 Prozent. Anders ergeht es der spanischen Konkurrentin Zara. Beim Mutterkonzern Inditex stiegen zuletzt sowohl Umsatz als auch Gewinn. Sowohl Filialen von H&M als auch von Zara sind weltweit fast in allen Metropolen zu finden. Teils liegen die Läden fast Tür an Tür – auch in der Schweiz. Dennoch fällt H&M immer weiter hinter seiner Konkurrentin zurück. 20 Minuten hat drei Problemfelder definiert:

• Filialnetz

So macht es H&M:

Während die Kundschaft immer mehr ins Internet abwandert, setzt H&M immer noch stark auf den stationären Handel. «H&M hat sein Filialnetz in den letzten Jahren sehr stark ausgeweitet, sogar in kleinen Städten», sagt Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handelsberatung, zu 20 Minuten. Die Zahl der Filialen sei so gross, dass viele sich selbst kannibalisieren würden. Hinzu kommt, dass die Schweden viel Konkurrenz haben. Neben Zara gibt es die irische Marke Primark oder die US-Kette Forever 21. «Das Format Filiale hat seine Grenzen erreicht. Im stationären Handel herrscht ein 100-prozentiger Verdrängungswettbewerb», sagt Stumpf.

So macht es Zara:

Bei Standorten hält sich Zara zurück und lässt sich in lukrativen Metropolen nieder. «Das Unternehmen hat eine gut ausgewählte Standortpolitik», so Stumpf. Entsprechend ist das Filialnetz um ein Vielfaches kleiner als jenes von H&M. So könne Zara die Begehrlichkeit nach seinen Kleidern höher halten, ergänzt Axel Augustin vom deutschen Handelsverband Textil auf Anfrage.

Online-Handel

So macht es H&M:

Die Onlineshops von H&M können die Einbussen im stationären Handel nicht kompensieren. Das hat auch mit den tiefen Preisen zu tun. «Online-Handel ist bei kleinen Kaufbeträgen kaum rentabel durchführbar», erklärt Experte Augustin. Niemand wolle ein T-Shirt für zehn Franken bestellen und dann noch Versandkosten bezahlen. In der Schweiz betragen diese knapp fünf Franken. «Darum haben Discounter oft kein Onlinegeschäft», so Augustin. Er sieht eine mögliche Lösung im sogenannten Click and collect: Der Kunde bestellt im Internet und holt die Ware im Laden ab. H&M hat nun angekündigt, mit dem chinesischen Onlineriesen Alibaba zusammenarbeiten zu wollen.

So macht es Zara:

In China hat Zara schon längstens den Anschluss gefunden. Seit ein paar Jahren ist das Sortiment des Konzerns auf Webseiten von Alibaba zu finden. Auch bei den Versandkosten ist Zara fortschrittlicher. Bestellungen im Wert ab 60 Franken sind kostenlos. Die bestellte Ware kann zudem auch in einer gewünschten Filiale abgeholt werden.

• Modetrends

So macht es H&M:

Der schwedische Konzern reagiert träge auf Modetrends. H&M besitzt keine eigenen Fabriken und lässt in günstigen Ländern wie Indien, Kambodscha oder China produzieren. «Der Preis ist alles», so die Devise. Das wiederum hat auch wieder seinen Preis: Bis die Kollektion in den Läden ist, vergeht viel Zeit.

So macht es Zara:

Die Spanier dagegen wollen Modetrends auf keinen Fall verschlafen. So hat Zara in Europa und Nordafrika eigene Fabriken und somit kürzere Reaktionszeiten, wenn es um den letzten Schrei in der Modewelt geht: Im Laden stehen stets die hippsten Klamotten. «Zara ist modischer als H&M», so das Fazit von Joachim Stumpf. Die Kleider kosten denn auch leicht mehr als jene von H&H.

Abschreiben will Axel Augustin H&M aber nicht. Im Gegenteil: «Der Konzern erwirtschaftet nach wie vor milliardenschwere Gewinne.» Andere Unternehmen würden sich dafür die Hände reiben, sagt der Experte.