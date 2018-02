Die Superbowl ist eine gut geölte Geldmaschine

Wenn am Sonntag die 52. Superbowl startet, dann sitzen allein in den USA weit über 100 Millionen Fans vor dem Fernseher. Rund um den Globus dürften rund 800 Millionen Zuschauer das Spiel verfolgen. Von diesem Mega-Event profitiert die Wirtschaft. So treiben die Fans den Konsum an. Nach Thanksgiving ist die Superbowl der zweitwichtigste Tag für die US-Lebensmittelindustrie.

Umfrage Werden Sie sich den Super Bowl anschauen? Ja, das mache ich jedes Jahr.

Ja, dieses Jahr zum ersten Mal.

Nein, das ist mir zu amerikanisch.

Was ist schon wieder der Super Bowl?

