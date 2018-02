Das alles fehlt noch fürs 5G-Netz

Die Swisscom will noch dieses Jahr ihr 5G-Mobilfunknetz lancieren. Können Schweizer somit schon dieses Jahr mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde auf dem Handy surfen? Ralf Beyeler, Telecom-Experte bei Moneyland.ch, bezweifelt das.

Umfrage Braucht es ein 5G-Netz in der Schweiz? Ja, und zwar lieber heute als morgen.

Nein, das bestehende Handy-Netz reicht völlig aus.

Nur, wenn die Strahlenbelastung nicht steigt.

Die machen das doch nur, damit sie die Preise anheben können.

Ich will nur ein funktionierendes Telefonnetz.

Wo surfen Sie am schnellsten?

Laut dem Laut dem Statistikportal Statista surfen Konsumenten in Singapur am schnellsten. Die durchschnittliche Downloadgeschwidnigkeit mit 4G beträgt dort 44,3 MBit/s. Das sind rund 5,5 Megabyte pro Sekunde. Darauf folgen die Niederlande (42,1 Mbit/s) und Norwegen (41,2 MBit/s). Die Schweiz ist auf Platz 17 mit 30,4 Mbit/s. Das ist im Schnitt ein Downloadvolumen von 3,8 Megabyte pro Sekunde. So könnte die Swisscom 5G testen

Im Interview mit dem Im Interview mit dem «Tagesanzeiger» sagt Swisscoms Netzchef Heinz Herren, das Unternehmen werde 5G vorerst in den Städten und parallel in einigen ländlichen Regionen lancieren. Es wäre denkbar, dass die Swisscom 5G in Schweizer Skigebieten testen wird: Laut Beyler wäre das die klassische Vorgehensweise. Vor Ort biete man dann spezielle Angebote. Touristen könnten etwa für eine Woche einen USB-Stick von Swisscom mieten, mit dem sie dann mit 5G surfen können. Ähnliche Angebote habe die Swisscom schon bei 4G lanciert, so Beyeler.

In der Realität werde die Swisscom 2018 wahrscheinlich «eine Handvoll Antennen» aufstellen, die 5G ausstrahlen werden, so der Telecom-Experte. Es gebe nämlich noch viel zu tun, bevor der Endkonsument von 5G wirklich was hat. Eine Übersicht der Hürden.

• 5G-Handys

5G-kompatible Endgeräte gibt es laut Beyeler bisher noch nicht. «Es dürfte noch eine Weile dauern, bis erste 5G-Smartphones auf den Markt kommen», sagt der Experte. Er rechnet nicht damit, dass das schon 2018 geschehen wird.

• Frequenzvergabe

Für 5G sind zusätzliche Funkfrequenzen notwendig. Um diese zu nutzen, brauchen die Netzbetreiber die Erlaubnis des Bundes. Die Frequenzen werden versteigert, doch wann genau dies geschieht, ist noch unklar. Swisscoms Netzchef Heinz Herren erwartet, dass dies in der zweiten Jahreshälfte 2018 geschehen wird.

• Bürokratie

Für neue Antennen braucht man oft auch neue Baubewilligungen. Laut Beyeler stehen den Netzbetreibern darum grosse bürokratische Hürden im Weg: «Im Ausland dauert es vom Bewilligungsprozess bis die Antenne steht zum Teil zwei Monate, in der Schweiz ist es schnell mal ein ganzes Jahr.»

• Anpassung des Strahlenschutzgesetzes

Die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) muss für 5G angepasst werden, da sonst die aktuell zulässigen Grenzwerte für Strahlungsbelastung überschritten werden. Zwar will sich der Bund Anfang März mit dem Anliegen befassen, doch der Prozess könnte sich hinziehen: «Es ist sehr unrealistisch, dass das NISV noch dieses Jahr mit neuen Grenzwerten in Kraft tritt», so Beyeler. Schliesslich würden die Netzbetreiber schon seit Jahren eine Änderung anstreben.

• Angebot

Wie werden die Netzbetreiber die hohen Investitionen in die 5G-Infrastruktur decken? Manche Kunden befürchten einen weiteren Preisanstieg bei den Abos. Beyeler vermutet, dass die Swisscom mit zusätzlichen Diensten mehr Geld verdienen will. Kunden, die etwa eine besonders verzögerungsfreie Verbindung wollen, müssten dafür mehr bezahlen. «Die Swisscom wird neue Bezahlmodelle anbieten», so Beyeler.

• Strasseninfrastruktur

Nicht nur Menschen sollen 5G in Zukunft nutzen, sondern auch selbstfahrende Autos sind auf die Technologie angewiesen. Dies vor allem wegen der von 5G gebotenen hohen Datenraten und der niedrigen Verzögerungszeit, die für das sichere autonome Fahren eine Voraussetzung sind. Dafür müssen die Schweizer Strassen aber erstmal mit entsprechenden Sensoren vernetzt werden. Laut Beyeler wird das autonome Fahren darum in den nächsten 10 bis 15 Jahren kein Thema sein. «Und bis dann sind wir bei 6G, 7G, oder was auch immer», sagt Beyeler.