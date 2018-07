Marchionne und seine Stationen in der Schweiz

Am Ende ging alles sehr schnell. Nur rund drei Tage nachdem der Fiat-Chrysler-Konzern (FCA) darüber informiert hatte, Sergio Marchionne müsse aus gesundheitlichen Gründen alle seine Ämter beim italienisch-amerikanischen Autobauer abgeben, ist der Topmanagers gestorben. «Sergio Marchionne, ein Mann und Freund, ist fort», teilte der Fiat- und Ferrari-Präsident John Elkann am Mittwochmittag mit. Marchionne verstarb im Alter von 66 Jahren im Universitätsspital Zürich. Nach einer Schulteroperation war es zu unerwarteten Komplikationen gekommen.

Das Ende einer Ära

Marchionne galt als Visionär, aber auch als harter Verhandlungspartner für Gewerkschaften und in der Formel 1. Mit markigen Sprüchen machte er sich weltweit einen Namen. Sein Tod wird von vielen Menschen in Italien als das Ende einer Ära gesehen. Der Italiener mit kanadischem Pass war 2004 an die Fiat-Spitze gerückt, als das Turiner Unternehmen kurz vor der Pleite stand. Zehn Jahre später fädelte Marchionne die Übernahme des ebenfalls schwer angeschlagenen US-Rivalen Chrysler ein. Seit der Fusion beider Autobauer im Herbst 2014 stieg der Wert der Aktie um fast 350 Prozent - und damit so stark wie bei keinem anderen Unternehmen der Branche. Als wichtiges Vermächtnis Marchionnes gilt auch die Konzentration auf Nischenmarken. (sas)

Das sind die Bezugspunkte von Segio Marchionne in der Schweiz:

• Wohnort:

Der offizielle Wohnsitz von Sergio Marchionne war das Steuerparadies Schindellegi (SZ), das zur Gemeinde Feusisberg zählt. Marchionne war 2016 aus Walchwil (ZG) in den Kanton Schwyz umgezogen und soll neben dem DKSH- und Kühne+Nagel-Verwaltungsratspräsidenten Jörg Wolle gewohnt haben. Der ehemalige Fiat-Chef wohnte in der Luxusüberbauung Sunset hoch über dem Zürichsee. Er pendelte zwischen Schindellegi und seinem Zweitwohnsitz Turin, wo er im Fiat-Verwaltungsrat sass. Marchionnes Frau und die Kinder leben in der Romandie.

• Einer der Reichsten:

Aufgrund seines Schweizer Wohnorts wurde der italienisch-kanadische Manager in die «Bilanz»-Liste der 300 Reichsten aufgenommen. Er wird auf Rang 181 geführt. Das Magazin schätzt sein Vermögen, das unter anderem von Beteiligungen an Ferrari und CNH, eines Herstellers von Lastwagen und Traktoren, stammt, auf 550 Millionen Franken.

• Chefposten bei Alusuisse und Lonza:

Marchionne machte sich einen Namen als Sanierer. Diese Qualitäten waren auch bei seinen Engagements in der Schweiz gefragt. 1997 stieg der studierte Philosoph, Anwalt und Wirtschaftsprüfer bei Alusuisse zum CEO auf, kurz nachdem er als Finanzchef von Kanada in die Schweiz geholt worden war. Bei Alusuisse traf Marchionne Christoph Blocher und Martin Ebner, die beide namhafte Anteile am Konzern besassen und im Verwaltungsrat sassen. Nach der Fusion von Alusuisse mit der kanadischen Firma Alcan wurde der Italo-Kanadier Chef des abgespaltenen Chemie- und Pharmaunternehmens Lonza mit Sitz in Basel. Marchionnes Deal mit der Abspaltung soll Ebner und Blocher je rund 500 Millionen Franken eingebracht haben.

• Sanierer bei SGS:

2002 wurde Marchionne als Sanierer zum CEO des Genfer Warenprüfkonzerns SGS gerufen. Innerhalb von zwei Jahren trennte er sich von 3000 Mitarbeitern. Hier waren die Qualitäten des Managers gefragt, womit er später Fiat zum Erfolg führte. Er setzte enorm hohe Ziele, von denen er sich laut der «Bilanz» felsenfest überzeugt zeigte. Marchionne reüssierte auch bei SGS, was der italienischen Fiat-Besitzer-Familie Agnelli, die auch an SGS beteiligt war, imponierte. Umberto Agnelli berief ihn 2004 zum CEO von Fiat. Mit SGS blieb Marchionne in Kontakt: Von 2006 bis letztes Wochenende war er Präsident des Genfer Unternehmens.

• Verwaltungsrat bei der UBS

Auch die Schweizer Grossbank UBS setzte auf die Hilfe des Italo-Kanadiers. Von 2007 bis 2010 sass der bekannteste Manager Italiens im Verwaltungsrat der sich damals in Schieflage befindenden Bank. 2008 musste der Staat der Bank unter die Arme greifen. Die relativ kurze Amtszeit war jedoch prägend, denn er war mitverantwortlich für die Absetzung von CEO Marcel Rohner. Marchionne war bei der UBS Mitglied im Governance- und Nominating-Komitee, zuständig für die Einhaltung von Vorschriften und die Besetzung von Chefposten.