In Dübendorf steht das Haus der Zukunft

Die heute verfügbaren Bautechniken und -materialmengen können den Baustoffbedarf der Zukunft nicht abdecken. Das sagt zumindest Werner Sobek, Architekt und Ingenieur von der Universität Stuttgart. Um dieses Problem zu lösen, haben Forscher von Next Evolution in Sustainable Building Technologies (NEST) in Dübendorf das Haus der Zukunft gebaut.

Das Haus ist laut Sobek ein Durchbruch. Das Haus sei nämlich nicht nur zu 100 Prozent wiederverwertbar, sondern bestehe auch aus sogenannten Rezyklaten. Das sind Materialien, die bereits wiederverwertet wurden. Sehen Sie das Gebäude im Video.

