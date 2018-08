Das alles passiert nach dem Klick auf «kaufen»

Der Schweizer Onlinehandel erzielte 2017 einen Umsatz von 8,6 Milliarden Franken. Laut den Marktforschern von GFK dürfte er weiterwachsen. Einer der Gründe sei, dass Kunden zunehmend eine unkomplizierte und schnelle Kaufabwicklung wünschen. Kauf auf Klick und Lieferung am nächsten Tag – das sind die vielgeschätzten Vorteile von Onlineshopping.

Doch was läuft alles hinter den Kulissen ab, bis einem der Pöstler die bestellte Ware in die Hand drückt? 20 Minuten zeigt am Beispiel vom umsatzstärksten Schweizer Versandhändler, Digitec Galaxus, welche Schritte nötig sind, damit die Lieferung so schnell wie möglich geschieht.

• Bestellung



«Über 90 Prozent der Artikel, die bei uns bestellt werden, liegen schon im Lager bereit», sagt Johannes Cramer, COO von Digitec Galaxus, zu 20 Minuten. Das heisst, dass auch ausländische Produkte längst im Verteilzentrum in Wohlen parat sind, wenn ein Kunde sie bestellt.

• Reservation im Lager



Das System reserviert die bestellte Ware, und ein Mitarbeiter geht durchs Lager, um die bestellten Artikel zu holen. Die Logistik-Software berechnet für den Mitarbeiter, wie er durchs Lager gehen muss, um Waren für verschiedene Bestellungen möglichst schnell zu holen.

• Zusammenführung & Verpackung



Im Warenausgang des Lagers werden die bestellten Artikel «verheiratet» – also zusammengeführt, damit sie dann in ein einziges Päckli verpackt werden können. Bei Digitec Galaxus dauert es von der Bestellung bis zum versandfertigen Paket maximal zwei Stunden. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden versprechen, dass Bestellungen bis 17 Uhr bereits am Folgetag ankommen.

• Übergabe an die Post



Spätestens um 19 Uhr wird die Ware an die Schweizerische Post übergeben. Am Folgetag liefert der Pöstler das Paket an den Kunden.

Manche Produkte kommen gar nie ins Lager

Sollte die Ware nicht an Lager sein, wie das laut Cramer etwa bei Sofas in extravaganten Farben oder speziellen Handyhüllen der Fall sein kann, gibt es eine Reihe anderer Optionen (siehe Diagramm unten). So hat der Versandhändler etwa Partner in der Schweiz, die Einzelbestellungen auch direkt der Post übergeben. Andere Bestellungen, etwa bei deutschen Händlerpartnern, müssen verzollt werden. Darum kümmert sich entweder Digitec Galaxus oder der Händler selbst.



So läuft eine Onlinebestellung ab. (Bild: 20M, iStock)



20 Minuten gewährt einen Blick ins Verteilzentrum von Digitec Galaxus in Wohlen. (Video: 20M)