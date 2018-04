Lohnt sich der Kauf eines Diesel-Autos noch?

Den Diesel-Autos gehts an den Kragen: Zahlreiche Politiker wollen die «Stinker» von den Strassen haben. In einigen deutschen Städten werden schon bald Fahrverbote eingeführt. Auch Genf prüft entsprechende Gesetze.

Umfrage Würden Sie noch ein Diesel-Auto kaufen? Nein, das ist mir zu riskant angesichts der drohenden Verbote.

Nein – aber ich wollte bis jetzt schon kein Diesel-Auto.

Klar, ich war und bleibe ein Diesel-Fahrer.

Ich brauche gar kein Auto.

Die drohenden Verbote verunsichern die Konsumenten. Laut dem Vergleichsportal Comparis sind die Suchanfragen nach Autos mit Dieselbetrieb allein im März um ein Fünftel auf ein Rekordtief zurückgegangen. Lohnt sich der Kauf eines Diesel-Autos überhaupt noch? Und werden Autofahrer ihren Occasions-Diesel los?

«Verbote kommen immer näher»

Für Harry Meier, Mobilitätsexperte bei Comparis, ist klar: «Die Verbote konkretisieren sich und kommen immer näher.» Zwar dürfe man die Situation nicht dramatisieren, denn die geplanten Verbote betreffen voraussichtlich nur einzelne Strecken in gewissen Städten. Dennoch sei die Verunsicherung bei den Autofahrern gross.

Das führt zu einer sinkenden Nachfrage bei Diesel-Autos – und zu fallenden Preisen. Wer seinen Diesel verkaufen will, muss daher mit finanziellen Einbussen rechnen. Meier empfiehlt : «Es macht am meisten Sinn, wenn man seinen Diesel einfach behält und ausfährt.»

Umgekehrt kommen die tieferen Preise jenen Käufern entgegen, denen Verbote egal sind. «Es gibt derzeit viele Schnäppchen», sagt der Experte. Zudem habe man jetzt beim Kaufen eine gute Verhandlungsposition. Wer sich laut Meier aber weiterhin uneingeschränkt mit seinem Auto bewegen will, sollte ein Diesel-Fahrzeug kaufen, das die aktuelle Abgasnorm Euro-6 erfüllt,

«Praktisch unverkäuflich»

Automobilprofessor Ferdinand Dudenhöffer hält von einem Kauf eines Autos mit Euro-6-Norm hingegen nichts. «Da kaufen Sie die Katze im Sack.» Viele dieser Autos würden die Grenzwerte für den Ausstoss von Stickoxiden um bis das Zehnfache überschreiten. Er empfiehlt daher, einen Schritt weiter zu gehen und gleich einen Wagen mit der Norm Euro-6d zu kaufen. Hier werden die Abgase nicht wie bei der Euro-6-Norm im Prüfstand gemessen, sondern im realen Fahrbetrieb. Daher seien die Resultate viel realistischer. Ein solch zertifiziertes Auto biete sich vor allem für Autofahrer in Städten an. «Denn hier drohen die Verbote», so Dudenhöffer.

Wer seinen alten Diesel allerdings verkaufen will, dürfte es schwer haben. «In Deutschland sind sie seit einem Jahr praktisch unverkäuflich», sagt der Experte.

Autoindustrie winkt ab

Weniger Bedenken hat die Autoindustrie. Das Diesel-Bashing sei übertrieben. In der Schweiz seien Verbote kaum ein Problem, sagt Andreas Burgener von Auto Schweiz. Als Käufer solle man statt über die Abgasnorm eher über den Einsatzzweck des Autos nachdenken. «Für längere Strecken ist ein Diesel wegen des geringeren Verbrauchs besser», so Burgener. In Städten oder für kleinere Distanzen gebe es sinnvolle Alternativen wie Benziner, Hybrid oder Elektro-Antriebe.

Ähnlich sieht es Amag-Sprecher Dino Graf: «Die jetzige Verunsicherungen bei den Autofahrern ist nicht gerechtfertigt.» Letztlich müsse sich jeder selber fragen, wie sehr ein Verbot auf gewissen Strassen in wenigen deutschen Städten einen einschränken würde. Von einem schwindenden Kundeninteresse bei Dieselmotoren will Graf nichts wissen. «Die Kunden stellen zwar mehr Fragen, aber die Nachfrage nach Diesel besteht bei uns weiterhin.»