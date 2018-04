Das sagen Wenig-Verdiener über ihre Jobs

Das Lohnbuch 2018 zeigt, wie gut und schlecht in verschiedenen Branchen der Schweiz verdient wird.

Der von der Gewerkschaft Unia geforderte nationale Mindestlohn von 4'000 Franken wird in manchen Branchen nicht gezahlt. Vier 20-Minuten-Leser erzählen, wie es ist, für einen solchen tieferen Lohn zu arbeiten.

Nathalie, 30, Technikerin

Ihr Lohn: 3'700 Franken brutto

Empfehlung Lohnbuch: 7'083

«Die Bau-Firma, bei der ich seit fünf Jahren angestellt bin, ist sehr klein und kann sich einen höheren Lohn nicht leisten. Für mich war das okay, weil die Arbeitsbedingungen einfach super waren: sehr familiär, jeder konnte mitreden, jeder wurde ernst genommen, jeder war gleichberechtigt vom Chef bis zum Praktikanten, man konnte spontan Freitage eingeben, auch spontan früher Feierabend machen, unbezahlte Ferien beziehen. Nun wechsle ich aber in eine neue Firma, weil mein Partner und ich auf eine Familie hinsparen wollen. Das ist eine gleichwertige Stelle, bei der ich netto 6'000 Franken verdiene, aber bestimmt nicht mit denselben tollen Bedingungen rechnen kann.»

Andreas, 52, Möbelverkäufer

Sein Lohn: 3'900 Franken brutto, plus ein Prozent Provision

Empfehlung Lohnbuch: 4'700 Franken

«Ich würde so gerne in einem anderen Beruf arbeiten. Zum Beispiel in der Produktion oder als LKW- oder Sanitätsfahrer, aber wenn man mal über 50 ist und den Beruf nicht gelernt hat, hat man nur die Möglichkeit, zu bleiben und sich mit allem zufrieden zu geben. Ich finde die Grundlöhne im Detailhandel einfach unpassend, besonders weil wir je nach Kanton auch an Feiertagen wie dem Ostermontag arbeiten müssen»

Olja, 28, Pflegehelferin

Ihr Lohn: 3'500 Franken brutto

Empfehlung Lohnbuch: 3'893 Franken

«Ich arbeite in einem Altersheim. An meinem Job liebe ich den Umgang mit Menschen, gegen sie habe ich nichts. Leider gibt es von der Chefetage immer mehr Druck. Es gibt immer mehr zu tun und wir sollen schneller machen. Wir Pfleger haben langsam keine Kraft mehr. Wir verdienen mehr Lohn!»

Anna, 22, KV-Angestellte

Ihr Lohn: 3'800 Franken brutto

Empfehlung Lohnbuch: 4'812 Franken

«Meinen Lohn finde ich unfair, weil ich gelernte Kauffrau bin und drei Jahre Berufserfahrung habe. Ich bin darum momentan auf Stellensuche, werde meine Arbeit in der Baubranche aber erst kündigen, wenn ich einen Job auf sicher habe. Verzichten muss ich eigentlich auf nichts, aber das wäre anders, wenn ich nicht noch bei meinen Eltern wohnen würde. Da muss ich keine Miete zahlen.»