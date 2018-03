Das schauen TV-Kunden von Swisscom am liebsten

Das Streaming von Filmen und Serien boomt. Neben Netflix oder Amazon Prime Video buhlt auch die Swisscom mit ihrem digitalen Fernsehangebot um Schweizer Abonnenten. Mit Swisscom TV können die Nutzer neben Blockbustern und Serien auch das normale Fernsehprogramm rund um die Uhr abrufen.

Herr Frick*, was sagt die TV-Auflistung über die Swisscom-Kunden aus?

Es ist nicht das hippe Klientel, das sich auf die angesagtesten Serien eingeschossen hat. Dafür ist im Unterschied etwa zu Netflix das Angebot von Swisscom TV sehr breit. Neben Film- und Serien-Interessierten will man auch die klassischen TV-Gucker erreichen. Daher ist die Kundschaft sehr heterogen – bei den Interessen und auch beim Alter. Mit dem On-Demand-Angebot hat sich Swisscom als Alternative zum normalen Kabelanschluss etabliert.



Wer abonniert Swisscom TV, Netflix oder Amazon Prime Video?

Kunden, die ein Streaming-Angebot abonniert haben, sind sich gewohnt, «on demand» TV zu schauen. Das heisst: Sie wollen nicht vom Programm der Fernsehsender abhängig sein, sondern sie schätzen die Möglichkeit, zu irgendeiner Zeit das zu schauen, worauf sie Lust haben – und nicht das, was gerade gesendet wird. Auch die Möglichkeit, eine ganze Serie auf einmal zu schauen, wird von Kunden bei Streaming-Diensten immer wieder positiv erwähnt.



Die Filme und Serien in der Swisscom-Liste sind ziemlich altbacken.

Mit Netflix und Amazon Prime Video kann Swisscom bei Serien und beim Filmangebot in keiner Art und Weise mithalten. Aufwändige und teure Eigenproduktionen wie etwa «The Crown» bei Netflix oder «The Grand Tour» bei Amazon Prime Video kann sich Swisscom nicht leisten. Daher finden sich vor allem ältere Serien und Filme im Angebot, da die Rechte an diesen Inhalten günstiger zu erwerben sind als von aktuellen Blockbustern.



*Jean-Claude Frick ist Telecom-Experte beim Vergleichsdienst Comparis.

Doch was schauen die Abonnenten von Swisscom TV am liebsten? Der Telecom-Konzern hat die beliebtesten Filme, Serien und Sportarten im letzten Jahr exklusiv für 20 Minuten aufgelistet:

Beliebter Klassiker

Der populärste Film war «Pretty Woman» aus dem Jahr 1990 mit Julia Roberts und Richard Gere. Nach Kantonen aufgeschlüsselt waren es die Zürcher, die sich den Romantik-Klassiker am liebsten anschauten. Die Film-Vorlieben variieren teilweise von Kanton zu Kanton. So mochten die Genfer Kunden von Swisscom TV vor allem die Sexspiele in «50 Shades of Grey», während die Bündner ganz heimatverbunden auf «Heidi» mit Bruno Ganz standen. Clint Eastwoods Kriegs-Drama «American Sniper» mit Bradley Cooper belegt in den Kantonen Jura oder Freiburg den ersten Platz.

Bei den Serien machte «The Big Bang Theory» das Rennen. Auch im Kantons-Vergleich liegt die US-Serie um vier Nerds bei vielen Kantonen an der Spitze – etwa in Zürich, Aargau oder Zug. Alleine steht praktisch Basel-Stadt da: Hier wurde der «Tatort» am meisten geschaut.

Gleichmässig beliebte Sparten

Bei den Sportarten war im letzten Jahr Fussball auf Platz eins. In den Kantonen Uri, Schwyz oder Graubünden hingegen verfolgten die Abonnenten am liebsten Skirennen.

Fast gleichmässig beliebt sind die einzelnen Sparten: Filme, Serien, Dokumentationen oder Politiksendungen konsumierte rund jeder sechste Abonnent im letzten Jahr. Sport- und Kinderprogramme hingegen schaute gut jeder Zehnte. Laut Jean-Claude Frick, Telecom-Experte beim Vergleichsportal Comparis, ist das Angebot bei Swisscom sehr breit. Allerdings kann der Konzern nicht mit exklusiven Eigenproduktionen oder den neusten Blockbustern punkten. «Das ist eine Frage der finanziellen Möglichkeiten», so Frick auf Anfrage (siehe Box).

Netflix schweigt

In der Schweiz besitzt Swisscom TV mit gut 1,5 Millionen Abonnenten rund ein Drittel der Marktanteile im Bereich digitales Fernsehen. Konkurrenz UPC deckt mit 1,2 Millionen Nutzern rund ein Viertel des Marktes ab. Sowohl Netflix als auch Amazon Prime Video geben keine Auskunft zu Marktanteilen oder den beliebtesten Filmen und Serien.