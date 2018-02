«Ziehe ich sie nicht ein, sind die Überstunden weg»

Die Schweizer schuften, was das Zeug hält. Laut Studien wird in keinem anderen EU-Land mehr gearbeitet. Dabei sind viele Angestellte fast täglich länger im Einsatz als vertraglich vereinbart. Auf die Dauer ist das ungesund. «Alles über einer 39-Stunden-Woche kann Sie umbringen», sagt der Wirtschaftswissenschaftler Peter Fleming von der University of London in einem Interview mit der «Welt» (Artikel zahlungspflichtig).

Das steht über Überstunden im Schweizerischen Obligationenrecht:



Art. 321c

IV. Überstundenarbeit



1. Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann.



2. Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen.



3. Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst.

20 Minuten hat die Leser gefragt, wie viele zusätzliche Stunden sie arbeiten müssen. Roger Rudolph, Experte für Arbeitsrecht an der Universität Zürich, gibt seine Einschätzung zu den Erfahrungsberichten.

• «Täglich mache ich 3,5 Stunden Überstunden»

Robert L.: Ich arbeite als Servicemonteur im Aussendienst bei einer Schweizer Strom-Firma. Unsere Projekte sind meistens im Ausland und dauern bis zwei Monate. Täglich mache ich 3,5 Stunden Überstunden. Laut Arbeitsvertrag habe ich eine 40-Stundenwoche. Die Überstunden werden entweder ausbezahlt oder kompensiert. Meistens kompensieren wir zwischen den Projekten.

Das sagt der Experte: Grundsätzlich gilt die im Vertrag vereinbarte Arbeitszeit. Die Überstunden sind im Gesetz definiert (siehe Box). So ist der Arbeitnehmer verpflichtet, ein gewisses Mass an Überstunden zu leisten. Dieses muss aber im Rahmen des Zumutbaren erfolgen. Was zumutbar ist, ist im Gesetz nicht verankert. Überstunden müssen aber immer etwas Ausserordentliches bleiben und dürfen nicht zur Routine werden. Ansonsten widerspricht das dem Gesetz. Im Ausland hat der Arbeitsvertrag Gültigkeit. Hingegen ist das hiesige Arbeitsgesetz grundsätzlich nur in der Schweiz anwendbar.

• «Trotz Teilzeit arbeite ich mehr als 100 Prozent»

Peter A.: Ich arbeite trotz eines 90-Prozent-Pensums oftmals 110 Prozent. Das sind manchmal über 55 Stunden in der Woche. Hinzu kommt die Weiterbildung zu einem Fachausweis, die auch enorm zeitaufwändig ist.

Das sagt der Experte:

Auch ein Teilzeitpensum ist durch den Arbeitsvertrag und das Obligationenrecht (OR) geschützt. Das heisst: Jede Stunde über dem vereinbarten Teilzeitpensum ist eine Überstunde. Sofern nichts anderes abgemacht ist, ist diese zu entschädigen. Allerdings steckt der Arbeitnehmer oft in einem Dilemma: Viele beugen sich dem ständigen Arbeitsdruck im Unternehmen und leisten die täglichen Überstunden, auch wenn sie dazu gar nicht verpflichtet wären. Pocht der Angestellte auf die Einhaltung der im Vertrag stehenden Arbeitszeit, dann könnte das im schlimmsten Fall zu einer Kündigung führen. Die Wahrnehmung von Rechten schützt nicht vor Verlust des Jobs. Eine freiwillige Weiterbildung ist zudem keine Arbeitszeit, sondern eine selber zu verantwortende Mehrbelastung.

• «Ziehe ich die Überstunden nicht ein, werden sie gestrichen»

«Björn S.:» Ich arbeite im strategischen Einkauf eines mittelständischen Unternehmens. Dabei fallen im Schnitt rund 55 Stunden pro Woche an. Die Überstunden kann ich zwar aufschreiben. Doch werden sie gestrichen, wenn ich sie bis Ende Jahr nicht eingezogen haben.

Das sagt der Experte: Man muss zwischen Überstunden und Überzeiten unterscheiden. Wenn man mehr arbeitet als im Vertrag vereinbart, sind das Überstunden. Überzeit leistet man hingegen, wenn man nicht nur das vertragliche Pensum, sondern auch die im Gesetz verankerten Maximalstunden übersteigt. Das sind entweder 45 oder 50 Stunden in der Woche. Bei 55 Stunden fallen demnach sicher Überzeiten an. Hier verlangt das Gesetz zwingend eine Entschädigung mit Zuschlag von 25 Prozent oder Zeitausgleich. Bei den Überstunden ist das nicht immer der Fall. Steht im Vertrag etwa die Klausel «Überstunden sind mit diesem Lohn abgegolten», kann man für die Überstunden keine Entschädigung mehr fordern. Gerade im Kader sind solche Klauseln üblich.

•«Ich habe zwei Jobs und arbeite über 70 Stunden»

Jessica W.: Ich arbeite 6 Tage in der Woche 56 Stunden in einem Eiscafé und nebenbei dreimal in der Woche abends in einem Restaurant jeweils bis zu fünf Stunden.

Das sagt der Expert: Laut Gesetz ist eine Nebentätigkeit zulässig. Dafür brauche ich von meinem Hauptarbeitgeber keine Bewilligung – ausser der Nebenjob konkurrenziert mit meiner Hauptarbeit oder im Arbeitsvertrag ist eine Bewilligungspflicht vorgesehen. Wenn man aber aufgrund der vielen Tätigkeiten die zu erwartende Leistung nicht mehr erbringen kann, dann ist das unzulässig. Die gesetzliche Höchstarbeitszeit gilt grundsätzlich für alle Jobs zusammen. Ist diese bereits erreicht, dürfte ein Arbeitgeber die Person nicht noch zusätzlich beschäftigen. Das setzt aber natürlich voraus, dass ihn der Arbeitnehmer über den zweiten Job informiert.