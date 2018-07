Diesen Hitze-Outfits begegnen Sie im Büro

Bei schwitzigen Temperaturen bekommt man von den Bürokollegen manchmal mehr zu Gesicht, als einem lieb ist. Hier eine Auswahl mit den wohl verbreitetsten Typen, die man bei der Arbeit antrifft:

1. Die Badi-Beauty

Im Sommer würde sie sich am liebsten den ganzen Tag in der Sonne aalen und in den See abtauchen. Daher ist sie auch im Büro immer bereit, in das nächstgelegene Gewässer zu springen. Man erkennt sie an der Bikini-Schlaufe an ihrem Hals und der Sonnenbrille im Haar. Das männliche Pendant kommt gleich in Badeshorts zur Arbeit und trägt dazu das Bondi-Beach-Shirt aus seinem letzten Australien-Urlaub.

2. Der Sandalen-ohne-Socken-Kollege

Er liebt Freiraum und Bequemlichkeit und würde sich darin nie von einer Kleiderordnung beschneiden lassen. Da die Kolleginnen im Büro auch Ballerinas ohne Socken tragen, fühlt er sich zu 100 Prozent sicher, dass er dazu berechtigt ist, seine Sandalen ohne Socken zu tragen. Latenter Fussschweissgeruch hin oder her.

3. Die Strickjäggli-Frau

Wenn sie morgens um sechs das Haus verlässt, ist sie – gar nicht saisongemäss – dick eingepackt mit Schal und Strickjacke. Sie will schliesslich im klimatisierten Zug und Büro nicht frieren. Abends, wenn sie das Gebäude verlässt und es immer noch 28 Grad warm ist, bereut sie ihre Garderobenwahl. Denn jetzt hat die Strickjäggli-Frau heiss. Ihre vielen Textilschichten muss sie nun in die viel zu kleine Handtasche quetschen.

4. Herr Nordpol

Statt sein Outfit dem Raumklima anzupassen, passt er das Raumklima seinen Kleidern an. So installiert er an seinem Arbeitsplatz mehrere Ventilatoren und gönnt sich jede Stunde aus seinem Mini-Frigo unter dem Büropult ein eisgekühltes Cola. Wenn er mittags das Büro verlässt, tut er dies fluchtartig und garantiert in einem Nebel aus Evian-Gesichtsspray-Wasser.

5. Die Flip-Flopperin

Sie ist das gefürchtete weibliche Pendant zu Typ Nummer 3. Die Schnalz-Geräusche, die ihre Flip-Flops verursachen, sind bis in die Buchhaltung zu hören. Sie kümmert sich nicht darum, denn sie hütet das Geheimnis, dass der Abteilungsleiter (Typ Nr. 1) bei über 32 Grad seine Schuhe und Socken unter dem Pult abstreift, wenn er sich unbeobachtet fühlt.

6. Der Normalo

Dieser Bürogenosse setzt alles daran, mit seinem Outfit bloss nicht negativ aufzufallen. Darum erscheint er eigentlich immer überkorrekt mit langärmligem Hemd und Anzughose. Knackt das Thermometer die 30-Grad-Marke, ringt er sehr lange mit sich, bis er sich nach einer Knigge-Konsultation fürs Poloshirt entscheidet. Für Typ Nummer 2 hat er nur Verachtung übrig.



Fehlt ein Typ aus Ihrem Büro? Lassen Sie es uns in der Kommentarspalte wissen.

