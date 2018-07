Die Lufthansa ist jetzt besser als die Swiss

Im jährlichen Airline-Ranking der «Handelszeitung» überholt die Lufthansa erstmals ihre Tochter Swiss. Ein grosser Kritikpunkt an der Schweizer Airline ist, dass sie «notorisch unpünktlich» ist, wie es in der Zeitung weiter heisst. 23 Prozent der Flüge kämen mit Verspätung an. Die Fluggesellschaft müsse Flugpläne erstellen, die mit der Realität mithalten können und Zeitreserven enthalten.

Ein Sprecher der Swiss betont auf Anfrage von 20 Minuten, dass es sich beim Problem mit der Pünktlichkeit um ein europäisches handle. Gründe seien das Wetter, reduzierte Kapazitäten an Flughäfen, Streiks, Personalengpässe und die Abfertigung am Hub Zürich. Die Swiss sei mit der derzeitigen Situation nicht zufrieden und appelliere an die Systempartner, an der Behebung der Probleme zu arbeiten.

Keine Premium Economy

Hauptgrund für das schlechtere Abschneiden der Swiss im Vergleich zur Lufthansa ist aber, dass die Schweizer Airline keine Premium Economy mit etwas mehr Platz bietet – obwohl Experten der Meinung sind, dass diese Klasse unverzichtbar sei. Andreas Wittmer, Aviatik-Experte und Dozent an der Hochschule St. Gallen, sagt zu 20 Minuten: «Dass es für Passagiere, die nicht für Business Class zahlen wollen, dürfen oder können, keine Möglichkeit gibt, in einer Premium Economy etwas mehr Qualität und vor allem mehr Sitzabstand sowie Sitzneigung zu kaufen, ist aus Kundensicht nicht vertretbar.» Schliesslich sei die Economy Class auch bei Premium-Airlines zur Billigklasse verkommen.

Wittmer räumt jedoch ein, dass die Airline abwägen müsse, ob Economy-Reisende wirklich upgraden würden. Es bestehe die Gefahr, dass stattdessen Business-Passagiere auf Premium Economy ausweichen. Das könne eine Erklärung sein, warum einige Airlines zögern, die Klasse einzuführen.

Der Experte glaubt aber, dass sich Premium Economy auf Langstreckenflügen auch bei Premium-Airlines wie der Swiss durchsetzen wird. Der Swiss-Sprecher sagt zu 20 Minuten, die Airline schaue sich das Thema dauernd an, ein Entscheid sei aber noch nicht gefallen.

Super Bordservice

Sehr gut schneidet die Swiss in der Kategorie Bordservice ab. Im Gegensatz zu den vorwiegend einheimischen Crews der Swiss wirkt der Service der «Söldnerheere vieler Fern- und Nahost-Carrier» oftmals roboterhaft, wie die Zeitung schreibt. Mit ihrem Service kann die Airline sogar mit dem Spitzenreiter Qatar Airways mithalten. Nur Singapore Airlines und die japanische ANA, die nicht ab der Schweiz fliegt, schneiden diesbezüglich noch besser ab.

Der Preis war in der Bewertung kein Kriterium. Darum sucht man Billig-Airlines wie Ryanair oder Easyjet vergeblich im Ranking. Entsprechend schlecht schneiden zudem die Economy-Angebote sämtlicher Fluggesellschaften ab. Zur Swiss schreibt die Zeitung, die Airline folge der Tendenz, Langstreckenflüge in den hinteren Reihen so unkomfortabel wie möglich zu machen. Diesbezüglich könnte die Swiss sogar als Modell dienen – die Botschaft sei: Fliegen ist entweder schmerzvoll oder teuer.

Swiss widerspricht

Der Sprecher der Swiss hält gegen den Platzmangel-Vorwurf, dass gerade in den hinteren Economy-Reihen der Sitzabstand etwas grösser sei. Zudem würden Fluggäste in den Genuss neuer Sitzkissen-Technologie und weiteren Annehmlichkeiten kommen.

An der Spitze des Rankings stehen wie im vergangenen Jahr vor allem asiatische und arabische Airlines. Die vollständigen Top 25 der «Handelszeitung» sehen Sie in der Bildstrecke oben.