Das sind die besten Spots während der Superbowl

Am Sonntag sitzen einmal mehr rund um die Welt Hunderte Millionen Sportfans gleichzeitig vor dem Fernseher. Grund ist die Superbowl, das Endspiel der amerikanischen Footballliga und einer der grösste Sportanlässe weltweit. Legendär ist nicht nur der Mega-Event selbst, sondern auch die in den Spielpausen gesendeten Werbungen. Diese erreichen bei der Superbowl eine enorme Reichweite.

Umfrage Werden Sie sich den Super Bowl anschauen? Ja, das mache ich jedes Jahr.

Ja, dieses Jahr zum ersten Mal.

Nein, das ist mir zu amerikanisch.

Was ist schon wieder der Super Bowl?

Kein Wunder, reissen sich Grosskonzerne jedes Mal um einen Werbeplatz. Und dieser ist entsprechend teuer: Dieses Jahr kostet eine Dauer von 30 Sekunden über fünf Millionen Dollar. Für die extra für die Superbowl produzierten Filmchen buchen die Unternehmen oft Superstars aus der Film- und Musikbranche. Die Marke Dorito etwa bewirbt ihre Tortilla-Chips mit Hollywood-Legende Morgan Freeman und Peter Dinklage aus «Game of Thrones». Das ehemalige Topmodel Cindy Crawford taucht im neuen Pepsi-Spot auf und Danny DeVito ist eigentlich ein M&M.

20 Minuten hat sich die Superbowl-Werbespots angeschaut und die sieben besten ausgesucht:

Michelob Ultra

Der brasilianisch-belgische Bierriese Anheuser-Busch InBev wirbt an der Superbowl erneut für seine Marke Michelob Ultra. Mit von der Partie ist Hollywoodstar Chris Pratt. Er zeigt, dass Bier auch etwas für Athleten ist:

Pepsi

Der US-Getränkehersteller Pepsi holt für seine Superbowl-Werbung das ehemalige Topmodel Cindy Crawford. Die Szene mit ihr ist eine Reminiszenz an den Spot aus dem Jahr 1992:

M&Ms

Zuletzt hatten M&Ms vor vier Jahren einen Auftritt in der Werbepause der Superbowl. Nun sind die bunten Schokoladen-Snacks des US-Mutterkonzerns Mars Inc. zurück – mit Hollywoodstar Danny DeVito. Dieser zeigt im Spot sein wahres Ich:

Doritos und Mountain Dew

Der US-Konzern PepsiCo wirbt in seinem Spot gleich für zwei Produkte: die Tortilla-Chips Doritos und die Limonade Mountain Dew Ice. In den Hauptrollen spielen Peter Dinklage aus «Game of Thrones», der zu Busta Rhymes rappt. Morgan Freeman macht zudem auf Missy Elliot:

Bud Light

Die Biermarke gehört zur Superbowl dazu wie der Ball. So ist das Gebräu auch dieses Jahr dabei. Zu Weihnachten lancierte der US-Konzern Anheuser-Busch eine Werbe-Trilogie. Der letzte Teil wird beim Mega-Event ausgestrahlt. Na dann, mal prost – oder eben «Dilly, Dilly»:

Amazon

Der US-Onlinehändler wirbt für seinen Cloud-Service Alexa. Einen Cameo-Auftritt hat Amazon-Chef Jeff Bezos. Er sorgt sich persönlich um die Stimme von Alexa, die im Spot versagt und ersetzt werden muss:

Avocados From Mexico

Zum vierten Mal in Folge schalten die Organisationen der Avocado-Importeure Werbung an der Superbowl. Die Aussage des Spots: Tortilla-Chips und der Avocado-Dip Guacamole gehören untrennbar zusammen. Doch was passiert, wenn Guacamole zwar reichlich vorhanden ist, es aber keine Chips gibt? Die Werbung hat die Antwort: