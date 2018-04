Das sollten Sie Ihrem Chef nie sagen

Ehrlichkeit in Ehren – aber der Chefin oder dem Chef kann man nicht immer alles ungefiltert ins Gesicht sagen. Manchmal genügt schon ein einziger Satz, um sich und seine Karriere ins Abseits zu manövrieren.

Umfrage Haben Sie Ihren Chef schon einmal richtig vor den Kopf gestossen? Ja. Die Folgen waren unangenehm.

Ja. Aber ich war im Recht.

Nein. Aber ich würde ihm gerne einmal die Meinung sagen.

Nein. Dazu gab es bisher keinen Grund.

Eine Auswahl von Aussagen, die man im Gespräch mit dem Vorgesetzten besser nicht verwendet – und dazu Tipps von Personalexperte Matthias Mölleney, wie man sie geschickter formuliert:

1. «Ich weiss es nicht.»

Auch der brillanteste Angestellte kennt nicht die Antwort auf jede Frage. So plump zugeben sollte man seine eigene Unwissenheit dennoch nicht.

Das meint der Experte: «Grundsätzlich ist es gut, offen zu sagen, wenn man etwas nicht kann oder nicht weiss. Ideal wäre aber der Zusatz, dass man gerne bereit ist, sich sachkundig zu machen.»

So sagt man es besser: «Ich möchte sicher sein, dass ich alle aktuellen Infos zur Angelegenheit habe. Ich kläre es bis ... ab.»

2. «Nein.»

Es ist taktisch sehr unklug, auf eine Bitte des Chefs einfach knallhart mit Nein zu antworten. So erscheint ein Mitarbeiter schnell als Arbeitsverweigerer.

Das meint der Experte: Laut Mölleney gibt es hier zwei Möglichkeiten: «Entweder man erklärt freundlich und nachvollziehbar, warum man Nein sagen muss.» Oder man ergänze das Nein mit einem Alternativvorschlag, der das Anliegen des Chefs auf andere Weise löse.

So sagt man es besser: «Ja, verstehe, das eilt. Ich würde das gerne für Sie erledigen, jedoch bin ich schon in einem anderen Projekt fest eingebunden.»

3. «Das ist mir egal.»

Dieser Satz ist noch schlimmer als «Ich weiss es nicht». Demotivierter gehts kaum.

Das meint der Experte: «Gleichgültigkeit zu zeigen, ist nie gut», so Personalexperte Mölleney. Ein Angestellter solle in diesem Fall zumindest erklären, warum es ihm egal sei.

So sagt man es besser: «Im Moment muss ich andere Prioritäten für die Firma bearbeiten.»

4. «Ich kann das nicht.»

Auch heikel. Mit einer solchen Aussage signalisiert man, dass es einem entweder an Einsatz- oder an Risikobereitschaft fehlt.

Das meint der Experte: «Hier gilt der gleiche Rat wie bei Punkt 1: lieber die Haltung zeigen, sich schlaumachen zu wollen.»

So sagt man es besser: «Wenn mir eine Kollegin oder ein Kollege helfen könnte, würde ich das sicher gut erledigen können.»

5. «Das war nicht meine Schuld, sondern seine.»

Erinnert zu sehr an den Kindergarten. Und Kollegen anzuschwärzen, sollte im Arbeitsalltag ohnehin tabu sein.

Das meint der Experte: «Ja, Schuldzuweisungen

sollte man auf jeden Fall vermeiden.» Es sei aber in den meisten Fällen schwer, nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.

So sagt man es besser: «Ich schildere Ihnen einmal den Verlauf, wie das Problem entstanden ist.»

6. «Wenn ich das nicht bekomme, gehe ich.»

Mehr Lohn, einen eigenen Parkplatz, eine Beförderung: Wie ein bockiges Kind mit der Kündigung zu drohen, wenn diese Wünsche nicht erfüllt werden, ist höchst unprofessionell.

Das meint der Experte: «Wenn der Wunsch nach der Drohung immer noch nicht erfüllt wird, verliert man seine Glaubwürdigkeit, wenn man dann nicht tatsächlich kündigt», warnt Mölleney.

So sagt man es besser: «Ich kenne jetzt alle Details und werde mir das überlegen.»

7. «Mir ist langweilig.»

Klar, manchmal gibt es Phasen, in denen es im Job nicht so viel zu tun gibt. Laut sagen muss man das trotzdem nicht.

Das meint der Experte: «Der Chef ist wohl die letzte Person, dem man seine Langweile mitteilen sollte.»

So sagt man es besser: «Ich bin im Moment nicht voll ausgelastet und würde gerne weitere Aufgaben übernehmen.»

8. «Sie haben unrecht.»

Auch wenn Sie sicher sind, dass die Chefin auf dem falschen Dampfer ist – sie offen damit zu konfrontieren, macht Sie ganz bestimmt für immer unbeliebt bei ihr.

Das meint der Experte: «Anstatt so mit der Tür ins Haus zu fallen, sollte man zunächst signalisieren, dass man die Meinung der Chefin verstanden hat.»

So sagt man es besser: «Ich verstehe, so stellt sich die Sachlage für Sie dar. Ich habe andere Informationen.»

9. «Das ist nicht meine Aufgabe.»

Mit diesem Satz signalisiert ein Mitarbeiter vor allem eines: Dass er sich zu schade ist, eine Zusatzaufgabe zu übernehmen und nur Dienst nach Vorschrift schieben will.

Das meint der Experte: «Schlimmer wäre nur noch die Aussage, dass man für dies oder jenes ‹nicht zuständig› sei», so Mölleney. Zielführender sei es, eine Lösung aufzuzeigen.

So sagt man es besser: «Meine Kollegin, Frau X, kann Ihnen dazu am besten Auskunft geben.»

10. «Ich habe Liebeskummer und kann mich nicht konzentrieren.»

So dramatisch die Trennung auch gewesen sein mag – die Chefin interessiert das herzlich wenig. Private Probleme sind für sie wohl kein Argument für eine verminderte Leistung im Job.

Das meint der Experte: «Wichtig ist, dass der Chef erkennt, dass es nur ein vorübergehendes Problem ist.»

So sagt man es besser: «Im Moment bin ich ein bisschen unkonzentriert, tut mir leid. Können Sie den Auftrag nochmals wiederholen?»

11. «Aber früher haben wir immer ... »

Bei der vorherigen Chefin war alles besser? Mag sein – aber Ihr jetziger Vorgesetzter will das nicht hören. Niemals.

Das meint der Experte: «Der Bezug auf die (vermeintlich) bessere Vergangenheit bringt weder der Chefin noch einem selber etwas», sagt Personalexperte Mölleney.

So sagt man es besser: «Ich kenne diesen Ansatz noch nicht, bin aber interessiert zu erfahren, wie das funktioniert.»

12. «Was springt für mich heraus?»

Wenn Sie sich beim Chef endgültig unbeliebt machen wollen: Diese Frage ist der Schlüssel dazu. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass im Job nicht Ihr persönlicher Profit zählt.

Das meint der Experte: «Diese Frage bringt wirklich nichts – ausser schlechte Gefühle bei allen Beteiligten.»

So sagt man es besser: Mölleney nennt das Beispiel Lohnerhöhung. «Was sind die Bedingungen dafür und was kann ich dazu beitragen kann, sie zu erfüllen?»