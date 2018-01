«Ich räumte in der Lehre nur den Dreck weg»

Schweizer Lehrlinge bewerten ihre Betriebe gut, wie eine Auswertung des Onlineportals Kununu zeigt. Im Schnitt gab es kaum schlechte Noten. Doch es gibt auch Lehrlinge, die mit ihren Firmen gar nicht zufrieden sind. Leser berichten von Betrieben, die keine Zeit für die Auszubildenden haben, sie als billige Arbeitskräfte ausnutzen und die vorgeschriebenen Lehrpläne ignorieren.

Can Alaca ist Leiter Berufs- und Laufbahnberatung am Berufsinformationszentrum Oerlikon. (Bild: Amt für Jugend und Berufsberatung Zürich)

Can Alaca, Leiter Berufs- und Laufbahnberatung im Berufsinformationszentrum Oerlikon, betont, dass in den meisten Fällen als Erstes das Gespräch mit dem Ausbildner oder dem Vorgesetzten zu suchen sei. Zudem hätten viele grössere Unternehmen eigene Personalexperten, die bei Streitigkeiten oder Konflikten mit Ausbildnern und Chefs helfen können.

Ausserhalb der Firma helfen laut Alaca Berufsbildungszentren und Coaching-Unternehmen. Alaca ist selbst als Berufsberater tätig und gibt seine Einschätzung zu den schlechten Erfahrungen der Leser.

«Der Lehrbetrieb hatte keine Zeit, mich auszubilden»

Anastasia V.*: «In meinem Lehrbetrieb gab es zu wenig Leute, um sowohl die Arbeit zu erledigen als auch die Lernenden auszubilden. Darum mussten wir uns vieles selbst beibringen. Ich glaube es ist etwas Glückssache, ob man in einem guten oder schlechten Betrieb landet.»

• Alaca: «Ein Betrieb ist rechtlich dazu verpflichtet, den Lernenden gemäss dem Bildungsplan bestimmte Dinge beizubringen. In der Regel ist es seitens des Betriebs auch gar keine böswillige Absicht, den Auszubildenden zu wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Erfahrungsgemäss hilft darum oft das Gespräch mit dem Ausbildner oder Vorgesetzten.»

«Das waren die längsten Jahre meines Lebens»

Aaron S.*: «In drei Jahren Lehre hatte ich selten mehr als zwei Stunden am Tag zu tun. Die restliche Zeit verbrachte ich im Internet, beim Schwatzen oder mit sinnlosem Wandern durchs Gebäude. Das waren wohl die längsten drei Jahre meines Lebens.»

• Alaca: «Wenn Lernende sich in der Ausbildung unterfordert fühlen, ist das eine Gelegenheit, ihre Motivation und Leistungsfähigkeit zu zeigen. Sie sollten bei den Verantwortlichen fragen, ob sie in neue Bereiche einbezogen werden könnten oder neue Aufgaben übernehmen dürfen. Sollte es gar nicht mehr Arbeit geben, könnte man den Berufsbildner fragen, ob man etwa die Zeit für die Schule nutzen kann.»

«Ich spielte nur den Handlanger»

Felipe D.*: «Man hat mir während der Lehre in der Baubranche nichts beigebracht. Mein Job war es, den Handlanger zu spielen und anderen Werkzeuge zu holen oder ihren Dreck aufzuräumen. Mir verging schnell die Freude am Beruf.»

• Alaca: «Jugendliche sollten abklären, warum genau sie sich ausgenutzt fühlen. Viele machen sich vor der Lehre ein anderes Bild vom Beruf, als es der Realität entspricht. So kann es sein, dass sich Jugendliche ausgenutzt fühlen, weil die Tätigkeiten nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Wenn das nicht das Problem ist, sollte man anhand des Bildungsplans prüfen, welche Pflichtthemen man als Lehrling derzeit nicht praktisch erleben kann. Dieses Defizit gilt es anschliessend beim Chef oder kantonalen Berufsinspektor zur Sprache zu bringen.»

«Der Lehrplan wurde nicht befolgt»

Daniela P.*: «Meine Firma befolgte den vorgeschriebenen Lehrplan nicht. Es gab keine genauen Anweisungen und schlussendlich legte man in der KV-Ausbildung nur Belege ab, machte Kaffee und schleppte Mineralwasser.»

• Alaca: «Viele haben Angst, den Chef darauf hinzuweisen, dass er seinen Pflichten nicht nachkommt. Das Gespräch sollte man möglichst konstruktiv angehen – etwa darauf hinweisen, dass man gewisse Dinge im Plan noch lernen müsste, statt dem Chef Vorwürfe zu machen. Diejenigen, für die das Gespräch mit dem Vorgesetzten keine Option ist und die einen Beleg dafür haben, dass der Lehrplan wirklich nicht befolgt wird, können das beim Berufsinspektor melden oder juristische Unterstützung beim Arbeitsgericht holen.»

«Lehrlinge gehörten gar nicht zum Team»

Jenny B.*: «Mir fehlte während der Ausbildung der Respekt. Regelmässig bekam ich einen Anschiss. Bei gewissen Arbeiten wurde ich gar nicht miteinbezogen. Als Lernende wurden wir nicht einmal zu Teamveranstaltungen eingeladen, da wir ja nicht zum Team gehörten, trotz der drei Jahre, die wir im Betrieb verbrachten.»

• Alaca: «Respektloses oder unfaires Verhalten ist durch nichts gerechtfertigt. Nach meiner Erfahrung gibt es in Betrieben grosse Unterschiede hinsichtlich der Kultur. Die Verantwortlichen merken darum womöglich gar nicht, dass das Verhältnis zu den Lernenden als respektlos empfunden werden könnte. Betroffene sollten konkretisieren, was genau unfair war und warum, und das zur Sprache bringen.»



*Name der Redaktion bekannt