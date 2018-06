Das verlangen Schweizer Millennials von ihrem Job

Die Altersgruppe zwischen 19 und 35 Jahren scheint genau zu wissen, was sie will - zumindest was den Job angeht. So spielen bei den sogenannten Millennials in der Schweiz Lohn, Flexibilität oder ethisches Verhalten bei der Jobwahl eine entscheidende Faktoren.

Das Problem: Von der Wirtschaft haben die jungen Menschen ein immer schlechteres Bild. So denken nur rund ein Drittel, dass sich die Unternehmen ethisch verhalten. Im Vorjahr war es immerhin noch über die Hälfte. Das ist das Resultat einer Umfrage der Beratungsfirma Deloitte bei 200 Schweizer Millennials, wie die SonntagsZeitung schreib.

Kritische Schweizer

Ebenfalls nur knapp ein Drittel der Schweizer glaubt, dass die Firmenleiter Engagement für die Gesellschaft zeigen. Drei Viertel geht zudem davon aus, dass das Geld der einzige Antrieb der Unternehmen ist. Diese Skepsis der Millennials hat zur Folge, dass gewisse Unternehmen mit einem eher schlechten Ruf es tendenziell schwieriger haben dürften, passenden Nachwuchs zu finden.

Der internationale Vergleich zeigt aussdem, dass die Schweizer deutlich kritischer die Unternehmen beurteilen als die Millennials weltweit. Für Bjørnar Jensen von Deloitte ist klar, dass das mit dem Wohlstand zu tun hat. «In der Schweiz ist der wirtschaftliche Druck kleiner. Junge Menschen müssen nicht den erstbesten Job annehmen», zitiert ihn die SonntagsZeitung.

«Wirtschaft selber mitgestalten»

Entsprechend haben die Millennials genaue Vorstellungen davon, was ihnen der Arbeitgeber bieten muss. Rund zwei Drittel nennen den Lohn als wichtigen Faktor bei der Stellenwahl. Gleich viele Millennials wollen im Job eine hohe Flexibilität geboten bekommen. Ein Fünftel wünscht sich ausserdem, dass sich die Firma ethisch verhält.

Was sonst noch jungen Arbeitnehmern bei der Jobwahl wichtig ist, sehen Sie in der Bildergalerie oben.

Doch wie reagieren die Unternehmen auf die Ansprüche der Millennials? Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, sagt zu 20 Minuten: «Auch wenn die Millennials in der Wirtschaft wichtig sind, sollten die Unternehmen diese nicht gegenüber anderen Altersgruppen bevorzugen.» Er ermutigt die jungen Leute, sich aktiv für ihre Bedürfnisse in den Unternehmen einzusetzen und sich Gehör zu verschaffen. «Eine Möglichkeit ist, eine Führungsposition zu übernehmen. So können sie die Wirtschaft selber mitgestalten», so Vogt.