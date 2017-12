Diese zehn Änderungen kommen 2018 auf Sie zu

Mit dem Jahreswechsel tritt eine ganze Reihe neuer Gesetze und Verordnungen in Kraft. Einige davon werden Sie im Alltag spüren. 20 Minuten hat die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst:

• Einkaufen wird leicht günstiger

Der Normalsatz der Mehrwertsteuer sinkt von 8 auf 7,7 Prozent. Das heisst: Shopping-Touren werden minimal günstiger. Bei einem Einkauf im Wert von 1000 Franken sparen Sie drei Franken. Grund für die Senkung: Die Zusatzfinanzierung der IV durch die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte läuft aus. Gleichzeitig aber erhöht sich der Satz um 0,1 Prozentpunkte, um den Ausbau der Bahninfrastruktur zu finanzieren.

• Keine Post-Gebühr mehr für Zoll-Stichproben

Ein grosses Ärgernis beim Online-Shoppen verschwindet: Die Post streicht die sogenannte Zollrevisionsgebühr. Bisher verlangte die Post vom Empfänger eine Gebühr von 13 Franken, wenn sie im Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung ein Paket aus dem Ausland stichprobenmässig kontrollierte.

• Post führt Zusatzleistungen bei Päckli wieder ein

Um der steigenden Nachfrage wegen Online-Bestellungen gerecht zu werden, führt die Post die Zusatzleistungen «Fragile» und «Assurance» für Inland-Pakete von Privatkunden wieder ein. Für zerbrechliche und besonders wertvolle Sendungen haftet die Post im Schadens- oder Verlustfall bis maximal 5000 Franken. Der Aufpreis beträgt jeweils knapp 7 Franken.

• Heizöl und Strom werden teurer

Die Emissionen sind in der Schweiz zu wenig stark gesunken. Daher erhöht der Bund die CO2-Abgabe auf Brennstoffe. Ab 2018 wird diese nun von 84 Franken auf 96 Franken pro Tonne CO2 steigen. Das entspricht einem Preisanstieg von 3 Rappen pro Liter Heizöl. Auch beim Strom aus der Steckdose steigt die Abgabe zugunsten der Förderung erneuerbaren Energien um 0,8 Rappen auf 2,3 Rappen pro Kilowattstunde. Viele Energielieferanten dürften daher ihre Tarife erhöhen.

• Nachweis der Fleisch-Herkunft per DNA

Voraussichtlich im Frühjahr 2018 will die hiesige Fleischbranche auf nationaler Ebene ein System einführen, mit dem man die Herkunft von Schweizer Fleisch jederzeit nachweisen kann. Im Schlachthof soll dann jedem Tier eine DNA-Probe entnommen werden, die in einem Labor analysiert wird. Das System soll vorerst für Rind- und Kalbfleisch eingeführt werden.

• Vorläufig Aufgenommene zahlen keine Sonderabgabe mehr

Ausländer, die vorläufig in der Schweiz wohnen, müssen keine Sonderabgabe mehr auf ihr Erwerbseinkommen zahlen. Laut Bund soll das die Integration stärken und die Aufnahme einer Arbeit attraktiver machen. Zudem reduziere sich der administrative Aufwand für Arbeitgeber. Bisher mussten vorläufig Aufgenommene zehn Prozent ihres Lohns abgeben.

• Schweiz tauscht Konto-Daten mit der EU

Der sogenannte automatische Informationsaustausch (AIA) tritt in Kraft. Ab Anfang Jahr liefert die Schweiz der EU die Daten von Kontoinhabern mit EU-Wohnsitz. So erhalten EU-Staaten Einsicht in Personalien und Kontobeträge ihrer Bürger. Der AIA soll die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung verhindern. Rund 100 Länder haben sich bisher zum Austausch bekannt. Nicht betroffen ist das inländische Bankgeheimnis in der Schweiz.

• Rekruten erhalten zwei Joker-Tage

Laut Dienstreglement können in Zukunft die Rekruten während der RS ohne Begründung zwei Tage freinehmen. Auch das Kader wird belohnt: Wer sich zum höheren Unteroffizier oder Offizier ausbilden lässt, kriegt einen Betrag für eine zivile Aus- oder Weiterbildung. Je nach Grad und Funktion sind das zwischen 3300 Franken und 11'300 Franken. Der Bundesrat schätzt die Mehrausgaben auf 18 Millionen Franken.

• Swisscom lässt Telefonkabinen sterben

Handys machen sie überflüssig: die Telefonkabinen. Nun ist deren Schicksal ganz besiegelt. Ab Januar kann die Swisscom mit ihnen machen, was sie will. Denn ab Anfang Jahr ist der Konzern von Gesetzes wegen nicht mehr dazu verpflichtet, die Kabinen zu betreiben. Vor rund 20 Jahren gab es noch rund 20'000 solcher Zellen. Heute sind es noch gut 6000. Auch diese werden in den nächsten Jahren verschwinden.

• Nutzer-Daten werden stärker geschützt

Im Sommer soll das neue Datenschutzgesetz in Kraft treten. Das hofft zumindest der Bundesrat. Derzeit befindet sich das Gesetz in Revision. Es wird viele Anpassungen an das Recht der EU beinhalten. So soll die Datenverarbeitung im Netz nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung des Nutzers möglich sein. Was Datenschützer freut, ist für viele Schweizer Firmen, die etwa personalisierte Werbung nutzen, aber ein Graus.