Auf Ebay kosten die neuen Lacoste-Shirts 2350 Fr

Wer ein Poloshirt von Lacoste mit einem Tiger oder einer Schildkröte statt des Krokodillogos will, muss tief in die Tasche greifen. Kurz nach der Lancierung Ende Februar waren die Polohemden nämlich bereits ausverkauft. Jetzt sind sie nur noch auf Plattformen wie Ebay erhältlich. Statt der ursprünglichen 170 Franken kosten sie dort bis zu 2500 US-Dollar, also umgerechnet rund 2350 Franken.

Lacoste führte kürzlich eine streng limitierte Serie von Poloshirts ein, auf denen statt des klassischen Krokodils ein stark bedrohtes Tier prangt. Weil es von den zehn abgebildeten Spezies auch nur noch wenige lebende Tiere gibt, limitierte Lacoste die Auflage der Shirts. Insgesamt wurden nur 1775 Stück verkauft.

Verschiedene Grössen auf Ebay

Der Anbieter, der die Kleidungsstücke für über 2000 Franken anbietet, scheint die Shirts mit dem Ziel, sie auf Ebay zu verkaufen, angeschafft zu haben. Er bietet das gleiche Exemplar in zwei verschiedenen Grössen an. In der Beschreibung betont der Ebay-Nutzer zudem, dass es sich bei dem Poloshirt um eine extreme Rarität handelt.

Manche Nutzer verlangen teils etwas weniger. So kostet eines der Exemplare mit dem Östlichen Schopfgibbon, von dem es insgesamt nur 150 Shirts gibt, 1000 Euro, also rund 1160 Franken. Das mag zwar weniger als die Hälfte von 2350 Franken sein, ist aber immer noch ein fast siebenfacher Aufschlag gegenüber dem Originalpreis von 170 Franken.

Lacoste will Artenschutz unterstützen

Alle Exemplare zusammen dürften umgerechnet 306'800 Franken in die Kassen von Lacoste gespült haben. Mit jedem Verkauf unterstütze Lacoste den Artenschutz, schreibt Adweek.com. Auf die Anfrage von 20 Minuten, wie genau das Unternehmen dabei vorgehe, hat Lacoste bisher noch nicht geantwortet.

Das seltenste Poloshirt, dessen Logo ein Kalifornischer Schweinswal ist, war am Sonntag allerdings nicht auf Ebay zu finden. Dieses Exemplar ist auf 30 Stück limitiert.