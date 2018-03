Die Porno-Industrie setzt auf den Titcoin

Virtuelle Währungen wie Bitcoin sind unabhängig von den grossen Finanzinstituten. Dafür lobte Steve Bannon, ehemaliger Chefstratege von Donald Trump, die Kryptowährungen am Dienstag in seiner Rede in Zürich. Mit der Unabhängigkeit wird zudem Anonymität möglich– darum sind virtuelle Währungen auch für die Porno-Industrie interessant.

Mit Kryptowährungen bezahlen Kunden in der Regel anonymer, als das über herkömmliche Dienste, wie etwa bei der Bezahlung mit Kreditkarte, der Fall ist. Das dürfte vielen Porno-Konsumenten lieb sein.

Manche Anbieter von pornografischen Inhalten versprechen sich von Kryptowährungen zudem bessere Konditionen. Bestimmte Währungen konzentrieren sich darum exklusiv auf diese Industrie, um für die Branche optimiert zu sein. Aber ob Titcoin oder Vice Industry Token – in den meisten Fällen fehlen auch den Porno-Währungen noch die konkreten Anwendungsmöglichkeiten. Das zeigt die folgende Übersicht:

• Spankchain

Spankchain plant eine Website, auf der sich Benutzer erotische Live-Streams ansehen können. Sie soll bereits 2018 zugänglich sein. Bezahlen sollen Kunden mit der Kryptowährung Spank. Die Technologie dahinter basiert auf Ethereum. Das Unternehmen verspricht den Benutzern Anonymität. Spankchain will mit der eigenen Währung zudem der Diskriminierung gegenüber der Porno-Industrie entgegenwirken. Anbieter von gängigen Bezahlmethoden wie Paypal, Visa und Mastercard würden den Porno-Herstellern systematisch den Dienst verweigern, heisst es auf der Website von Spankchain.

Lancierung: November 2017

Startwert: 2,9 Rappen

Höchster Wert: 58 Rappen

Aktueller Wert: 21 Rappen

• Fapcoin

Ähnlich wie Spankchain will auch Fapcoin einen Ethereum-basierten Marktplatz aufbauen. Auf diesem sollen sowohl physische als auch digitale Produkte der Porno-Industrie erhältlich sein. Wann die Plattform erscheinen soll, ist nicht bekannt. Die Macher betonen als Vorteil von Fapcoin im Vergleich zu herkömmlichen Bezahlmethoden, dass mit Kryptowährungen keine Rückbuchungen möglich seien, wie sie in der Porno-Industrie bei Kreditkartenzahlungen sonst oft vorkämen. Der Wert der Währung auf den Marktplätzen ist allerdings seit der Lancierung stetig gesunken.

Lancierung: September 2017

Startwert: 20 Rappen

Höchster Wert: 20 Rappen

Aktueller Wert: 0,33 Rappen

• Titcoin

Bei Titcoin sollen Transaktionen merklich schneller als etwa bei Bitcoin verarbeitet werden, wirbt das Unternehmen hinter der Währung. Während eine Transaktion bei Bitcoin über eine Stunde dauern kann, soll sie bei Titcoin im Schnitt in nur sechs Minuten erfolgen. Die Macher bezeichnen Titcoin auf ihrer Website als «die offizielle Kryptowährung der Porno-Industrie». Wo man mit Titcoin tatsächlich direkt Produkte beziehen kann, ist jedoch nicht ersichtlich.

Lancierung: Juni 2014

Startwert: 0,67 Rappen

Höchster Wert: 7,4 Rappen

Aktueller Wert: 1,3 Rappen

• Sexcoin

Die Kryptowährung ist nach Eigenangaben «das Bezahlsystem der Zukunft für die Porno-Industrie». Dabei ist es die älteste Kryptowährung in dieser Auflistung. Im Vordergrund stehen anonyme, gebührenfreie Zahlungen, die wie bei Titcoin besonders schnell verarbeitet werden können. Wie der Name verrät, sollen alle Transaktionen im Zusammenhang mit Sex mit der Währung durchgeführt werden können. Seit 2017 gibt es den Sexcoin Maid Shop, in dem Benutzer mit Sexcoin Sexspielzeuge und andere Erotik-Artikel kaufen können.

Lancierung: Mai 2013

Startwert: 0,32 Rappen

Höchster Wert: 24 Rappen

Aktueller Wert: 2,9 Rappen

• Vice Industry Token

Vice Industry will Porno-Konsumenten für ihre Aufmerksamkeit belohnen. Dazu arbeitet das Unternehmen an einer Plattform, die den Nutzern Vice Industry Tokens gibt, wenn sie Pornos schauen. Die Firma hat sogar den Slogan «Get Paid To Watch Porn» als Markenzeichen registriert. Das neue Modell soll der Industrie eine Alternative zu werbebasierten Gratisvideos bieten. Am 21. März will Vice Industry das Mainnet lancieren, auf dem Transaktionen mit den Tokens stattfinden können. Auf Marktplätzen wird die Währung bisher nicht gehandelt.

Lancierung: Februar 2018

Die Kurswerte basieren auf den Statistiken des Aggregators Coinmarketcap.com.