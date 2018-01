Die besten Orte für Computer-Nomaden

Das Büro dorthin verlegen, wo andere Ferien machen, ist für viele begehrt. Doch die beliebtesten Urlaubsziele sind nicht unbedingt auch für Computer-Nomaden geeignet. Ein spezielles Ranking der Plattform Hometogo.de zeigt die besten Orte für Remote-Working. Berücksichtigt wurden dabei Kriterien wie Lebenshaltungskosten, Diversität, Co-Working-Büros und Sehenswürdigkeiten. In der Diashow sehen Sie die Top 10.

Anders als für normale Reisende brauchen Computer-Nomaden eine verlässliche und schnelle Internetverbindung und wollen sich möglicherweise auch kurzfristig einen Arbeitsplatz in einem Büro mieten. Was das Netz anbelangt, steht Singapur im Ranking an erster Stelle mit einem Internet von 20,3 Mbit pro Sekunde. Auf Bali wiederum schneidet der Co-Working-Space am besten ab: Dort ist das Einmieten in einem Büro am günstigsten und Lage, Platz und Design sind am besten.

Weil Kaffee für viele zum Arbeiten dazugehört, hat das Ranking auch den Preis für einen Caffè Latte berücksichtigt. Den günstigsten gibt es demnach in Rio de Janeiro für umgerechnet 1.58 Franken.





