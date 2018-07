Die markantesten Zitate von Sergio Marchionne

Am Mittwoch ist Fiats Chefsanierer Sergio Marchionne im Unispital Zürich gestorben. Der langjährige Chef von Fiat-Chrysler und Ferrari war bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nahm. Ob ein Seitenhieb auf die Konkurrenz, die Einschätzung des Markts oder die Meinung zu Tesla-Chef Elon Musk – das sind die markantesten Zitate des verstorbenen Topmanagers:

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

«Wer uns mit VW vergleicht, hat etwas Illegales geraucht.»

Als im Abgasskandal der Verdacht laut wurde, dass Fiat ebenfalls getrickst haben könnte, reagierte der Konzernchef heftig. Fiat-Chrysler habe keinerlei Betrug begangen und der Fall sei in keiner Weise mit VW vergleichbar, sagte Marchionne zu italienischen Medien.

«Ich rede nicht mit Leuten, die Taschen fertigen.»

Diego Della Valle, CEO der Lederwarenfirma Tod's und Ferrari-Vorstandsmitglied, kritisierte Marchionnes Investitionspraxis. Tod's stellt unter anderem Artikel mit dem Ferrari-Logo her. Marchionne liess die Kritik nicht auf sich sitzen: «Ich baue Autos. Was Della Valle in Forschung und Entwicklung investiert, würde bei uns nur für den Kotflügel reichen.»

«Wenn ich einen Range Rover auf der Strasse sehe, kocht mein Blut.»

Marchionne hatte nichts gegen die britische Automarke – im Gegenteil. Grund für seine emotionale Reaktion war purer Neid: «Wir sollten in der Lage sein, so ein Ding zu bauen, und das werden wir auch», erklärte der Topmanager 2015.



Sergio Marchionne starb am Mittwoch. Er war 66 Jahre alt. (Video: SDA)

«Wenn ein elektrischer Supercar gebaut wird, dann wird Ferrari das als Erstes tun.»

Tesla sei nicht das einzige Unternehmen, das elektrische Superboliden entwickeln könne, war Marchionne überzeugt. Er hoffte, dem amerikanischen Branchenneuling die Rolle des Platzhirschen streitig machen zu können. Zu Firmenchef Elon Musk äusserte er aber bewundernde Worte: «Ich bin unglaublich beeindruckt davon, was der Junge erreicht hat.»

«Nach sechs oder sieben Jahren in der Hölle sehen wir endlich die ersten Schritte des Fegefeuers.»

2015 gab sich Marchionne optimistisch, was den europäischen Markt anbelangt. Dieser befand sich seiner Ansicht nach in einer jahrelangen Krise, von der er sich nun langsam zu erholen begann.

«Wenn einer meiner Leute mir mit so einem Plan käme, wäre er am nächsten Morgen seinen Job los.»

Marchionne hielt 2009 wenig von der Idee, dass der Konkurrent Opel mit russischen Partnern eine Allianz bilden könnte. Die russische Autoindustrie müsse zuerst die eigenen Probleme lösen. Eine Allianz würde die einheimische Industrie gefährden.

«Sie haben alles, was ich nicht habe – auch einiges, das ich nie brauchen werde.»

So kommentierte der Fiat-Chef die Fusion des italienischen Unternehmens mit Chrysler. Was Fiat von Chrysler brauchte, war insbesondere die Erfahrung und das Netzwerk des amerikanischen Unternehmens. «Und ich habe alles, was sie brauchen, aber nicht haben», fügte Marchionne hinzu.

«Meine Zukunft wird immer an Fiat gebunden sein.»

Fiat und insbesondere die Sanierung der Firma waren Marchionnes Lebenswerk. «Dies ist meine letzte Stelle, ich möchte nirgendwo anders mehr hingehen», sagte der Topmanager. Erst wenige Tage vor seinem Tod wurde Marchionne offiziell als Konzernleiter abgelöst.