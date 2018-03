Wenn Manager plötzlich Susan und Fred heissen

Versicherungen sind nicht gerade der Inbegriff von Lockerheit und Coolness. Eher bieder und konservativ kommen in der Regel die Mitarbeiter daher – mit Anzug, Krawatte und Aktenkoffer unter dem Arm. Das ist bei der Zurich-Versicherung nicht anders.

Auf sozialen Medien gibt sich das Unternehmen aber plötzlich betont lässig: In aller Öffentlichkeit werden Topmanager beim Vornamen genannt. «Susan und Fred – wir sind immens dankbar für euren Einsatz über die Jahre und wünschen euch für die Zukunft alles Gute», heisst es in einem Tweet von Anfang März. Die Zurich bedankt sich damit bei den aus dem Verwaltungsrat scheidenden Mitgliedern Susan Bies und Fred Kindle. Auch in der entsprechenden Medienmitteilung werden die beiden Verwaltungsräte mit Vornamen genannt.

Susan and Fred - we are immensely grateful for your services over the years and wish you all the best for your future. #ThankYou #Zstrategy $ZURN https://t.co/k5WiRG5waa pic.twitter.com/AXsp1XVOHl — Zurich Insurance (@Zurich) 8. März 2018

Angelsächsischer Einfluss macht sich bemerkbar

Auf Anfrage sagt die Zurich, dass bei dieser Art von Kommunikation klar der angelsächsische Einfluss durchdrücke. Es sei aber letztlich ein ganz persönliches Dankeschön an zwei Leute, mit denen man jahrelang zusammengearbeitet habe. Untereinander gebe es einen kollegialen Umgang. Im Unternehmen selber sei die Anrede aber nicht spezifisch geregelt. «Es ist nicht so, dass sich alle automatisch duzen», so ein Sprecher der Zurich zu 20 Minuten.

Zwar ist im Englischen das Ansprechen mit dem Vornamen gang und gäbe. Das «you» macht aber keine Unterscheidung zwischen «Du» und «Sie». Das Du hat hierzulande demnach mehr Gewicht und vermittelt einen lockeren Umgang. Schon viele Schweizer Unternehmen haben eine Du-Kultur eingeführt. Diese wird besonders von internationalen Konzernen mit Schweizer Sitz gepflegt. Bei Microsoft oder Ikea etwa sagen sich alle Du – egal ob oberster Chef oder Lehrling.

Pulli und Turnschuhe à la Mark Zuckerberg

Theo Wehner, Arbeitspsychologe an der ETH Zürich, steht dem skeptisch gegenüber. Das Du suggeriere ein Begegnen auf Augenhöhe und den Beginn von Freundschaft oder Partnerschaft. Das wird bewusst auch gegen aussen an die Kunden vermittelt. «Diese vermeintliche Nähe kippt schnell in Anbiederung. Es ist eine Instrumentalisierung der Beziehung, ein Mittel zum Zweck», so Wehner. Mit der Lässigkeit wolle man ein Wir-Gefühl herstellen und die Kunden an sich binden. «Wenn es ernst wird, wird die Kumpanei aber schnell wieder aufgegeben.»

Eine gewisse Lässigkeit will offenbar auch der Basler Pharma-Konzern Novartis ausstrahlen. Chef Vas Narasimhan lebt sie vor: Der 41-jährige Amerikaner twitterte an seinem ersten Arbeitstag ganz informell über seinen neuen Arbeitsplatz und erscheint bei Business-Terminen oft ohne Krawatte – Silicon-Valley-Feeling in der Schweiz. Im kalifornischen Tech-Mekka gehören Firmenchefs in locker sitzenden Hemden, Pullis und Turnschuhen à la Mark Zuckerberg oder Tim Cook zum guten Ton. Auch Walmart-Chef Doug McMillon zeigt sich auf Instagram oft in Jeans, Poloshirt oder im gestrickten Weihnachtspulli.

A familiar view with a new perspective, excited to spend my first day as CEO with @Novartis employees in Basel! pic.twitter.com/5HNgdyJz6U — Vas Narasimhan (@VasNarasimhan) 1. Februar 2018

Solch persönliche Einblicke, wie sie der Novartis-Chef gegeben hat, sind in der Schweiz selten und sorgen für Aufmerksamkeit. Auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» gibt sich der Pharmakonzern denn auch etwas zugeknöpft und steif. «An seinem ersten Tag als CEO von Novartis genehmigte Vas persönlich die Beiträge auf seinen Social-Media-Konten.» Als CEO habe er «natürlich Unterstützung bei der Entwicklung kreativer Inhalte erhalten».

«Es hat einen Uniformen-Wechsel gegeben»

Laut Wehner hat diese Coolness ihren Ursprung in den USA. «Amerikanische Manager haben diese Lässigkeit zu Hause erlebt und bringen sie hierher.» Viele Schweizer Firmen wollten dann diese kopieren. Das sei schwierig, so Wehner. «Denn es geht ums Kapieren, nicht ums Kopieren.» Während die Amerikaner viel pragmatischer und oft tatsächlich lässig seien, wirke das bei uns oft erzwungen und aufgesetzt.

Auch wenn Firmen auf legere Kleidung setzen – laut Wehner sind letztlich das leicht geöffnete Hemd und die Turnschuhe ebenso eine Uniform wie der Anzug mit Krawatte und Lackschuhen. «Es hat einfach einen Wechsel gegeben.» Auch der neue Kleidungsstil werde dann zu einem Muss für die Mitarbeiter.