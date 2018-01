Diese Schweizer arbeiten als digitale Nomaden

Anina Torrado leitet ein Team mit fünf Personen, das bei Raiffeisen Schweiz die Geschäftsberichte oder das Kundenmagazin publiziert. Die 39-Jährige hat die letzten zwölf Monate statt in St. Gallen von der ganzen Welt aus gearbeitet – in Peru, Thailand oder Japan, jeden Monat ein anderes Land. «An Sitzungen habe ich über Skype teilgenommen», sagt Torrado.

In jedem Land hatte Torrado einen Schreibtisch in einem Coworking Space. Denn was essenziell ist: ein stabiles, schnelles Internet. «Die Zeitverschiebung ist nicht zu unterschätzen, die Nächte manchmal durchzuarbeiten ist anstrengend.» Zeit fürs Sightseeing hatte Torrado meist nur am Wochenende. «Spannend war aber auch die Gemeinschaft mit den anderen digitalen Nomaden.» Was sie gelernt hat: Wie unter Fremden ein Familiengefühl entstehen kann.

Leitung der Firma im Aargau aus Hawaii

Arbeiten in der Hängematte oder bei einer Fussmassage kennt Philipp Meier: Er hat seine Sales- und Marketingfirma mit vier Angestellten in Wettingen AG von der ganzen Welt aus geleitet. In den letzten vier Jahren war er jeweils sechs bis neun Monate in Asien, den USA oder Lateinamerika.

«Wichtig sind gutes Internet und Airbnb, Sonne, Sicherheit, schöne Natur und niedrige Kosten», sagt Meier. Am liebsten arbeitet der 38-Jährige aber nicht am Strand, sondern in Cafés (mit Wlan). Zwei Monate war er auf Hawaii, was wegen des Zeitunterschieds von 12 Stunden jedoch stressig war: «Ich habe tagsüber normal gearbeitet, dann aber noch zusätzlich nachts, um zu telefonieren.» Sein Vorteil: Er arbeitete meist nur vier Tage und konnte das verlängerte Wochenende für Ausflüge nutzen. Nun ist er zurück und arbeitet wieder in der Schweiz.

Was Computer-Nomaden brauchen

Weil die beliebtesten Urlaubsziele nicht unbedingt auch für Computer-Nomaden geeignet sind, hat die Metasuche hometogo.ch ein spezielles Ranking für Remote-Working veröffentlicht. Berücksichtigt wurden dabei Kriterien wie Lebensunterhaltskosten, Diversität, Co-Working-Büros und Sehenswürdigkeiten. In der Diashow sehen Sie die Top 10.

Denn anders als für normale Reisende brauchen Computer-Nomaden eine verlässliche und schnelle Internetverbindung und wollen sich möglicherweise auch kurzfristig einen Arbeitsplatz in einem Büro mieten. Was das Netz anbelangt, steht Singapur im Ranking an erster Stelle mit einem Internet von 20,3 Mbit pro Sekunde. Auf Bali wiederum schneidet der Co-Working-Space am besten ab: Dort ist das Einmieten in einem Büro am günstigsten und Lage, Platz und Design sind am besten.

Weil Kaffee für viele zum Arbeiten dazugehört, hat das Ranking auch den Preis für einen Caffè Latte berücksichtigt. Den günstigsten gibt es demnach in Rio de Janeiro für umgerechnet 1.58 Franken.