Wer ist Wanda?

Die Fussball-WM in Russland ist noch in der Anfangsphase. Dennoch steht der erste Sieger schon fest: China. Zwar ist die Volksrepublik auf dem Spielfeld nicht vertreten. Am Spielfeldrand dafür umso mehr: Auf den Werbebannern prangen die Namen von Konzernen aus China, die hierzulande keiner kennt. Teils sind bloss chinesische Schriftzeichen zu lesen. Das war auch beim Spiel Brasilien gegen die Schweiz der Fall.

Herr Brockes*, warum machen unbekannte chinesischen Konzerne an einer WM Werbung?

Zum einen haben Sie Produkte, die auch in Europa erhältlich sind. Etwa die TV-Geräte von Hisense. Ziel des Konzerns ist es, an der WM seine Bekanntheit aufzubauen. Auch für die anderen Konzerne rechnet sich die Werbung, auch wenn sie im Westen keine potenziellen Kunden haben. Sie wollen sich im Heimmarkt als Premiumprodukt positionieren. Mit der WM kriegen die Konzerne hohe Anerkennung.



Fürchten die Firmen keinen Imageschaden?

Die Skandale bei der Fifa spielen im asiatischen Markt eine kleine Rolle. Die Fifa als Organisation steht vor allem in den USA und in Europa in der Kritik. Chinesische Konzerne haben bei weitem nicht diese Vorbehalte wie amerikanische und europäische Unternehmen.



Sind die Chinesen die Retter der WM?

Das klingt zu dramatisch. Sponsoren engagieren sich eben stärker, wenn ihr Heimmarkt involviert ist. Und Russland wird offensichtlich näher an China wahrgenommen als Brasilien, wo die letzte WM war. Hinzu kommt, dass grosse neue Player der Zukunft aus dem Osten kommen, eben beispielsweise Hesense und Vivo. Auch ohne die Fifa-Skandale wäre die Entwicklung in diese Richtung gegangen.



Hat Präsenz damit zu tun, dass China die WM 2030 oder 2034 zu sich holen will?



Das kann sehr gut sein. Es ist möglich, dass es einen Konsens zwischen Wirtschaft und Politik gibt. Asien entdeckt gerade die grossen Sportanlässe als Sponsoring-Events für sich. Da ist es logisch, das man die WM auch für sich haben will.



*Hans-Willy Brockes ist Geschäftsführer des ESB Marketing Netzwerks in St. Gallen und Sponsoring-Experte.



Tatsächlich ist China die neue Supermacht unter den Sponsoren. Die Konzerne sind sozusagen in die Bresche gesprungen. Ehemalige westliche Grossfirmen wie Sony, Johnson & Johnson oder der Reifenhersteller Continental haben der Fifa längst den Rücken gekehrt. Grund waren die Korruptionsskandale 2015. Die Angst vor Imageschäden war zu gross.

Fifa bleibt auf Werberechten sitzen

Der miese Ruf der Fifa lastet denn auch auf den Geschäften des Verbands. Nur wenige Unternehmen zeigten im Vorfeld der WM in Russland Interesse an einer Partnerschaft. Die Fifa blieb daher noch lange auf den Werberechten sitzen. Waren bei der Weltmeisterschaft in Brasilien vor vier Jahren alle Sponsorenplätze schon längst vor Turnierstart vergeben, unterschrieben für die jetzige WM noch vor ein paar Tagen einige chinesischen Firmen Last-Minute-Verträge.

Ohne die klaffenden Sponsorenlücken hätten viele chinesische Firmen wohl nie eine Chance auf eine Partnerschaft erhalten, mutmassen Experten. Doch die Chinesen nutzten die Gunst der Stunde und rissen sich die millionenschweren Verträge unter den Nagel. Das spült wieder das grosse Geld in die Fifa-Kasse: Laut der Sport-Plattform ISPO zahlen sie mit 835 Millionen Dollar den Hauptanteil an den Werbeausgaben rund um die laufende WM. Diese sollen sich insgesamt auf 2,4 Milliarden Dollar belaufen.

In einer Liga mit Adidas und Coca-Cola

Auch unter den sieben offiziellen Fifa-Partnern – die höchste Kategorie der Geldgeber – befindet sich mit dem Immobilienriesen Wanda ein chinesischer Grosskonzern. Ebenfalls in dieser exklusiven Klasse sind Adidas, Coca-Cola, Gazprom, Hyundai/Kia, Quatar Airways und Visa. Der Kreditkartenkonzern soll jährlich geschätzte 30 Millionen Dollar bezahlen. In der nächsten Kategorie der Sponsoren kommen mit Hisense, Mengniu Group und Vivo sogar gleich drei der fünf Geldgeber aus China. Die anderen beiden Sponsoren sind McDonald's und Budweiser.

Doch was sind das für chinesische Konzerne, die jetzt an der WM so prominent Werbung machen und hierzulande niemand kennt? Und welche Produkte stellen die Firmen her? Erfahren Sie mehr in der Bildstrecke oben.

(dob)