Ein WEF-Teilnehmer braucht 6000 Fr pro Tag

Manager lassen sich einen Tag am World Economic Forum (WEF) viel kosten. Alleine der Mitglieder-Beitrag für Workshops, Diskussionsrunden oder schon nur für das Netzwerken im Foyer des Kongresshauses ist astronomisch. Hinzu kommen Unterkunft und Essen in Davos. 20 Minuten hat nachgerechnet, was ein WEF-Manager für einen Tag hinblättern muss.

Umfrage Finden Sie die Preise am WEF überrissen? Nein, die Manager sollen ruhig viel bezahlen.

Vor allem das WEF-Ticket ist doch überrissen.

Das interessiert mich nicht.

Ja, das ist doch Wucher.

• Ticketpreis fürs WEF

Je nach Mitglieder-Kategorie zahlen Unternehmen eine unterschiedlich hohe jährliche Grundgebühr. Die 100 strategischen Partner wie etwa Credit Suisse, Alibaba oder KPMG zahlen laut Schätzungen von «The Guardian» je rund 600'000 Franken im Jahr. Damit ist man aber noch nicht effektiv am WEF. Wer an den Veranstaltungen vor Ort teilnehmen will, muss für die vier Tage ein zusätzliches Ticket haben, das rund 18'000 Franken kostet. Pro Tag muss demnach jeder Manager in dieser Mitglieder-Kategorie gut 4500 Franken zahlen.

• Frühstück

Manager, die den WEF-Tag weg vom Trubel gemütlich starten wollen, gehen in Davos in einem Café frühstücken. So etwa im Kaffee Klatsch. Dort erhält man ein Frühstück für rund 30 Franken. Dafür kriegt man ein Spiegelei mit Speck, eine Brioche, Butter, Honig, einen Orangensaft und einen Cappuccino.

• Textilreinigung

Hat man sich das Hemd und den Anzug schon beim Frühstück mit Kaffee ruiniert, bringt man ihn am besten in die Reinigung. Bei der Argo Wäscherei kostet das Saubermachen und Bügeln von Hemd, Veston, Hose und Krawatte rund 45 Franken.

• Mittagessen

In der Mittagspause gehen viele Manager ins Sunnys 58. Das Restaurant ist für seine Burger bekannt. Fürs WEF wurde die Speisekarte angepasst. Der Mittag-Hit ist aktuell der Trump-Burger für 18 Franken: doppeltes Rindfleisch, zweimal Käse, Speck und als Krönung noch Käse auf dem Deckel-Brötchen. «Das sind die Haare von Trump», erklärt die Kellnerin. Zum Burger kann man noch Pommes Frites für 5.50 Franken und eine Stange für einen Fünfliber bestellen.

• Fahrt mit Uber

Zwar gibt es für WEF-Teilnehmer extra Shuttle-Busse. Doch manchmal muss es schneller gehen. So bucht man ein Uber-Fahrzeug. Der US-Fahrdienst bietet in Davos nur seinen Limousinen-Service Uber Black an. Eine Fahrt zwischen Davos Platz und Davos Dorf kostet rund 35 Franken.

• Spikes

Davos versinkt im Schnee. Manager aus aller Welt rutschen über die glatten Strassen. Daher sind Spikes, die man an die schicken Schuhe schnallen kann und mehr Halt im Schnee bieten, für WEF-Teilnehmer ein Muss. «Spikes sind momentan der Renner», sagt ein Verkäufer bei Ochsner Sport. Die spitzigen Dinger gibt es für 40 Franken.

• Souvenirs

Manager aus Indien, den USA oder aus Afrika kaufen häufig ein Andenken aus der Schweiz. Der Souvenir-Laden an der Davoser Promenade ist schon fast ein Mekka für Fans des Schweizerkreuzes. Ein T-Shirt gibt es ab 17, ein Sackmesser für 30 Franken und Kappen für 15 Franken. «Das sind unsere begehrtesten Souvenirs während den WEF-Tagen», sagt die Verkäuferin.

• Arbeitsraum im Hotel

Viele Unternehmen mieten sich einen Arbeitsraum in einem Hotel und starten gemeinsam in die WEF-Woche. Die Mietpreise sind aber hoch. «Wir haben mit der Firma in einem Vierstern-Hotel für einen Raum für rund zwei Stunden 1000 Franken bezahlt», erzählt ein Manager aus den USA. In einem zehnköpfigen Team macht das 100 Franken pro Geschäftsmann.

• Abendessen

WEF-Teilnehmer aus dem Ausland wollen auch mal richtig schweizerisch essen gehen. «Wir vermieten jetzt ganze Säle für einen Fondueplausch», sagt der Wirt eines stadtbekannten Restaurants. Für den Raum mit 36 Plätzen bezahlen die Manager eine Pauschale von 8000 Franken. Pro Kopf gerechnet sind das rund 220 Franken.

• Drink in der Bar

Den Abend ausklingen lassen kann man etwa in der Lounge im Post Hotel. Im schummrigen Licht nehmen dort die Manager noch einen Drink zu sich. «Begehrt ist Whiskey der Marke J. Walker Black Label», so die Barkeeperin. Kosten: 13 Franken.

• Hotelzimmer

Während des WEF gehen die Preise für Hotelzimmer jeweils durch die Decke. «Wir bezahlen für eine Nacht im Hotel Viktoria 800 Franken», erzählt im Kongresshaus ein weiterer Manager aus den USA. Das ist allerdings nichts im Vergleich zu den exorbitanten Preisen, die für private Unterkünfte verlangt werden. Ein Schweizer Unternehmer belegt mit seinen drei Firmenpartnern eine Privatwohnung mit drei Zimmern. «Die ganze Woche kostet rund 20'000 Franken», sagt er. Aber immerhin könne man in Davos selber übernachten.

Wer es sich am WEF gut gehen lassen will, muss teils tief in die Tasche greifen. Unter dem Strich fällt ein Tagesbudget von knapp 6000 Franken an. Wer die Kosten klein halten will, kann vor allem beim Essen sparen – und bei den unzähligen Gratis-Buffets in den Event-Sälen zuschlagen.