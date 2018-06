Erste OVS-Läden ab Montag geschlossen

Bereits in der nächsten Woche werden die ersten Schweizer OVS-Läden geschlossen. Für 20 Filialen ist bis Ende nächster Woche definitiv Schluss, wie die «Schweiz am Wochenende» berichtet. Der Liquidationsverkauf, der seit einer Woche läuft, war demnach so erfolgreich, dass die Läden nicht mehr genügend Ware hätten.

Als Erstes gehen am Samstag in Heimberg BE, Lancy GE, Meiringen BE, Prilly VD, Renens VD und Thun Oberland BE die Türen für immer zu. Nächste Woche schliessen die Filialen in Landquart GR, Moutier BE, Allschwil BL, Spreitenbach AG, Buchs SG, Cham ZG, Martigny VS, Thun Bälliz BE, Allaman VD, Conthey VS, Delémont, Marin NE und St. Gallen. Kommenden Freitag trifft es den Flaggschiff-Store an der Sihlstrasse in Zürich, wie der «Blick» schreibt. Die Schliessungen würden danach wohl gestaffelt weitergehen.

So hart trifft die Situation von OVS die Mitarbeiter

Laut einem internen Mail sollen die Mitarbeitenden der betroffenen Filialen in anderen Läden eingesetzt werden. Der Charles Vögele-Nachfolger OVS befindet sich seit Ende Mai in provisorischer Nachlassstundung. Der Konkurs steht bevor. Noch bis zum 20. Juni laufen wegen der angekündigten Massenentlassungen Konsultationen.

(scl)