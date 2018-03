Staatsanwalt beantragt U-Haft für Pierin Vincenz

Am Mittwoch eröffnete die Zürcher Staatsanwaltschaft gestützt auf eine Anzeige von Aduno im Dezember 2017 gegen Pierin Vincenz als ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten sowie gegen ein weiteres ehemaliges Verwaltungsratsmitglied ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Nun ist klar: Der Ex-Raiffeisen-CEO muss vor den Haftrichter. Dieser hat nun 48 Stunden Zeit, um über den Antrag zu entscheiden, wie Corinne Bouvard von der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich auf Anfrage von 20 Minuten bekannt gibt.

Nebst Vincenz beantragte die Staatsanwaltschaft auch für den früheren CEO der Aduno-Gruppe, Beat Stocker, Untersuchungshaft. Drei weitere Beschuldigte aus demselben Fall wurden nach Einvernahmen wieder entlassen. Nun muss ein Haftrichter entscheiden, ob Vincenz und Stocker in Untersuchungshaft kommen.

Hausdurchsuchung durchgeführt

Bereits am Dienstagmorgen wurde am Wohnort des 61-Jährigen eine Hausdurchsuchung durchgeführt und Beweismaterial sichergestellt. Die Nacht auf den Mittwoch verbrachte der frühere Top-Banker in Gewahrsam.

Für Vincenz kam die Razzia völlig überraschend.«Als gestern Morgen früh die Polizei vor der Tür stand, war das für mich ein Schock. Ich bin von dieser Strafuntersuchung total überrascht und erstaunt. Ich bestreite die gegen mich erhobenen Vorwürfe vehement und werde mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen wehren», liess er über seine PR-Agentur mitteilen.

(bee)