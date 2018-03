Weniger Lohn, mehr Steuern – wie geht das?

Die Einkommenssteuer hat seit 2005 deutlich abgenommen, wie eine Auswertung der Eidgenössischen Steuerverwaltung zeigt. Diese Meldung hat bei den 20-Minuten-Lesern für grosse Ungläubigkeit in den Kommentaren gesorgt – und für viele Fragen und Behauptungen.

Deswegen macht 20 Minuten den Faktencheck und lässt durch den Steuerexperten Karl Flubacher vom VZ Vermögenszentrum klären, was Sache ist.

«Weniger verdient, mehr bezahlt»



Karl Flubacher: «Der Lohn ist nicht der einzige Faktor, der die Steuerhöhe bestimmt. Vielleicht hat man früher nicht die gleichen Abzüge gemacht. Wenn man zum Beispiel im Jahr 2016 in die dritte Säule 5000 Franken einbezahlt hat, aber im Jahr 2017 nur 3000 Franken, ist das steuerbare Einkommen höher. Auch nur schon ein kürzerer oder ein längerer Arbeitsweg könnte einen Einfluss haben, ein Umzug in eine andere Gemeinde sowieso.»

«Einkommenssteuern viel zu hoch»



Karl Flubacher: «Betrachtet man die gesamten Steuereinnahmen in der Schweiz, ist es so, dass tiefere Einkommen proportional weniger stark belastet werden. Die Aussage oben stimmt also nicht. Grund ist die Steuerprogression. Eine Studie zeigt: Zehn Prozent der Steuerpflichtigen in der Schweiz zahlen 77 Prozent aller Steuern. Im jetzigen Tiefzinsumfeld zahlen viele Menschen sogar mehr Vermögenssteuern, als sie mit den Zinsen verdienen.»

«Durch Scheidung weniger Steuern?»



Karl Flubacher: «Steuerlich betrachtet dürfte sich eine Scheidung für diesen Kommentarschreiber kaum lohnen, denn in Liestal sind Verheiratete von der Erbschaftssteuer befreit. Nach der Scheidung werden diese Steuern aber wieder fällig – und unter Umständen sind sie sehr hoch. Bei den meisten Einkommen ist die Steuerbelastung eher gesunken. In Liestal zahlt ein Ehepaar im Vergleich zu 2004 heutzutage deutlich weniger Steuern.»

«Was ist mit den getarnten Steuern?»



Karl Flubacher: «Vielen bleibt tatsächlich weniger Geld, weil die Krankenkassenprämien gestiegen und die Zinsen gesunken sind. Die Mehrwertsteuer hat sich aber nicht erhöht, der Mehrwertsteuersatz ist sogar gesunken. Im Vergleich mit anderen Ländern bleibt hierzulande relativ viel vom Bruttolohn übrig. Das heisst nicht automatisch, dass unter dem Strich mehr Geld zum Leben da ist. Wir müssen viel mehr Kosten – wie etwa für die Gesundheit – selbst tragen.»

«Für Singles sind die Steuern gestiegen»



Karl Flubacher: «Auch die Besteuerung von Alleinstehenden hängt vom Wohnort und Einkommen ab. Die Steuertarife variieren hier stark je nach Kanton und Gemeinde. Ausserdem ist natürlich die Höhe des Einkommens auch bei Singles relevant. So ist die Steuer in der Stadt Bern für eine alleinstehende Person bei einem steuerbaren Einkommen von 60'000 Franken in den letzten Jahren gesunken. Auch in Zürich oder Chur sind die Steuern für diese Person gesunken.»