«Chefs, lasst uns beim Nati-Match mitfiebern!»

Am Dienstag kann die Nati kann mit einem Sieg Historisches schaffen: Noch nie kam sie an einer WM mit Gruppenphase in ein Viertelfinal. Die ganze Schweiz wird mitfiebern – dumm nur, findet der Match mitten am Nachmittag statt. Das Spiel gegen die Schweden beginnt um 16 Uhr. Werden viele Angestellte und Schüler blau machen und WM-Grippe bekommen?

Umfrage Wo schauen Sie das Schweizer WM-Achtelfinal? Bei der Arbeit am Handy.

Zusammen mit Anderen in der Firma.

Im Büro auf dem PC.

Im Public Viewing.

Zuhause.

Gar nicht.

Blaumachen

Wer blau macht, und dabei erwischt wird, muss nicht unbedingt mit einer fristlosen Kündigung rechnen. "Es kommt auf den Einzelfall an", sagt Roland Müller, Direktor des Arbeitgeberverbandes. "Bei einer einmaligen kleineren Verfehlung gibt es eine Verwarnung." Oft seien es jedoch Arbeitnehmende, die immer mal wieder blaumachen und auch die WM dafür missbrauchten. "Das ist dann letztlich ein Führungsproblem, das die Vertrauensbasis grundsätzlich in Frage stellt." (ish)

«Dass Heerscharen blau machen, ist nicht anzunehmen», sagt Roland Müller zu 20 Minuten. Der Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes empfiehlt den Firmen, nach Möglichkeit eine Auge zuzudrücken und je nach Tätigkeit einen gelegentlichen Blick aufs Smartphone zu erlauben. «Pragmatismus ist hier angebracht – Firmen seid grosszügig und lasst uns alle mitfiebern», appelliert Müller. Dennoch: Es bleibe jeder Firma selbst überlassen, wie sie das handhabe. «Aber die Arbeitgeber lässt die WM ja auch nicht kalt, da sollte Verständnis da sein.»

Schul-Unterricht soll vorgeholt werden

Bei der Gewerkschaft Unia dürften Mitarbeiter auch mal eine Pause verlängern, wenns grad spannend ist. «Wir rufen auch andere Unternehmen auf, kulant zu sein, wenn jemand für ein Spiel freinehmen möchte», so Unia-Sprecherin Leena Schmitter.

In Schulen sollte der Unterricht vom Dienstagnachmittag vor - oder nachgeholt werden, rät Beat Zemp, Präsident des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Dafür brauche es aber die Erlaubnis der Schulleitung. Ein Unterrichtsausfall wegen des Achtelfinals gegen Schweden komme nicht in Frage, so Zemp. «Lässt man eine Lektion wegen eines Spiels der Schweizer Nati ausfallen, müsste man wegen der ausländischen Kinder dasselbe auch bei anderen Nationalmannschaften tun.»

WM-Effekt für die Wirtschaft?

Das Wirtschaftswachstum der Schweiz bremst die WM nicht aus. «Entscheidend für die Wirtschaft ist ja nicht die Zeit, sondern die Leistung, die erbracht wird», betont Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch. Viele Angstellte würden sicher kompensieren oder früher anfangen. «Oder sie werden vorher schneller arbeiten.» Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger erwartet sogar eine steigende Produktivität, weil die gemeinsame Präsenzzeit vor oder nach dem Spiel steigt, und die Belegschaft so effizienter arbeiten kann.

Die WM werde in der Gastronomie und anderswo für zusätzliche Umsätze sorgen, sagt Minsch. «Der Effekt ist aber so oder so klein,er geht in den Rundungsdifferenzen der gesamten Schweizer Wirtschaftsleistung unter.»