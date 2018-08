Flixbus erwartet dieses Jahr 1,7 Millionen Gäste

2018 könnte zum Rekordjahr für Flixbus in der Schweiz werden. Das Verkehrsunternehmen rechnet für dieses Jahr mit rund 1,7 Millionen Fahrgästen. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von über 40 Prozent, wie die Firma am Donnerstag mitteilte.

Flixbus will mit Zug in die Schweiz

Laut Laut «Handelszeitung» könnte der Flixtrain künftig in die Schweiz fahren: Das Unternehmen diskutiere darüber, mit einem Zug bis nach Basel zu fahren, sagt Flixbus-Chef André Schwämmlein zur Zeitung. Grundsätzlich liege der Fokus aktuell aber auf Deutschland.

Flixbus schreibt die steigenden Zahlen dem Ausbau seines Netzes und den Investitionen in neue Services zu. Dazu gehören etwa neue Nachtverbindungen und die Möglichkeit, Sitzplätze zu reservieren. Das Unternehmen bietet ab der Schweiz Fahrten zu insgesamt über 200 Destinationen in Europa an.

Seit Juni bietet Flixbus zudem inländische Fernbusse, die von Eurobus betrieben werden. Zu den Zielen gehören etwa die Flughäfen in Basel, Zürich und Genf.

Flixbus wirbt: Günstig und umweltfreundlich

Das Geschäftsmodell von Flixbus basiert darauf, möglichst günstige Busfahrten anzubieten. Das Unternehmen wirbt damit, dass der Bus eine umweltfreundlichere Alternative zum Auto sei.

Flixbus erntete kürzlich allerdings Kritik, weil sein Fernbus-Netz das Schweizer ÖV-System gefährde. Die Investitionen ins Schweizer Verkehrsnetz müssten geschützt werden, hiess es seitens der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV).

Die SEV verlangt zudem für die Schweizer Flixbus-Fahrer, die für Eurobus arbeiten, einen Gesamtarbeitsvertrag. Seitens Eurobus wird das abgelehnt. Die Fahrer würden zu branchenüblichen Schweizer Löhnen angestellt und würden wie alle anderen Beschäftigten im ÖV dem Arbeitsgesetz unterstehen, sagt Roger Müri, Leiter Fernbus.

(rkn)