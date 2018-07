Flugnetz ist in der Ferienzeit überlastet

Die Sommerferienzeit bringt lange Wartezeiten mit sich. Im Auto, an Bahnhöfen, an Flughäfen. Letztere dürften so stark belastet sein wie nie zuvor. Max Oldorf von CH-Aviation sagt gegenüber SRF: «Alles, was fliegen kann, fliegt. So wie man sagen kann, dass es in Mallorca keine freien Betten mehr gibt, kann man sagen, dass es in Europa keinen freien Flieger mehr gibt.» Möglich werde diese ausserordentliche Situation durch niedrige Kerosinpreise, die allgemein gute Wirtschaftslage und das Billigfliegerangebot.

Die Kehrseite dieser Hochkonjunktur ist, dass der europäische Flugraum an seine Grenzen stösst. Dies bestätigt Urs Lauener von Sykguide dem SRF: «Zu gewissen Zeiten sind wir effektiv am Maximum. Deshalb ist damit zu rechnen, dass es zusätzliche Verspätungen gibt.»

Streiks und Unwetter

Unvorhergesehene Ereignisse wie Streiks oder Unwetter könnten das Fass zum Überlaufen bringen. Tausende Passagiere wären von Ausfällen und Verspätungen betroffen. So hatten beispielsweise die Fluglotsen in Marseille Ende Juni einen Streik angekündigt. Sie wollten vom letzten Samstag (30. Juni) bis Montag die Arbeit niederlegen. Es wäre das dritte Streikwochenende in Folge gewesen.

Die vorhergehenden Streiks hatte Auswirkungen bis nach Zürich, wie es bei SRF weiter heisst. Es mussten nicht nur Flüge annulliert, sondern auch der Luftraum über Marseille grosszügig umflogen werden.

