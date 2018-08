Das klauen Gäste in Hotels am häufigsten

Wenn man schon so viel für die Nacht im Hotel bezahlt, dann gehört einem ja auch alles, was im Zimmer ist. Das scheinen sich viele Gäste zu sagen. Sie klauen, was das Zeug hält. Am häufigsten verschwinden Handtücher und Bademäntel. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Hoteltesters Wellness Heaven bei 1093 europäischen Hotels.

Umfrage Haben Sie schon was im Hotelzimmer geklaut? Nein, noch nie.

Ja, aber nur kleine Sachen wie Stifte oder Seifen.

Ich weiss nicht mehr.

Ja, ich bezahle ja auch genug für das Zimmer.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Konkret: Bei rund vier Fünfteln der befragten Unterkünfte werden Handtücher geklaut. Bademäntel verschwinden bei über zwei Dritteln, Kleiderbügel bei der Hälfte der Hotels. Ebenfalls geklaut werden Stifte, Besteck, Kosmetikartikel oder Decken. Ein Fünftel der Hotels beklagt das Abhandenkommen von Kunstwerken.

Skurriles Diebesgut

Doch es gibt auch skurriles Diebesgut. Hotelgäste haben etwa schon ganze Badarmaturen ausgebaut: den Kopf einer Regendusche, eine Hydromassage-Dusche, einen WC-Sitz oder gleich ein ganzes Waschbecken. Dreist waren Diebe in einem italienischen Hotel. «Als ich einmal durch die Lobby lief, fiel mir auf, dass irgendetwas fehlte. Kurz darauf erfuhr ich, dass drei unbekannte Männer in Overalls das grosse Piano abtransportiert hatten. Es tauchte natürlich nie wieder auf», sagte ein Hotelier gegenüber Wellness Heaven.

Ebenso gestohlen wurden schon eine Musikanlage aus dem Wellness-Bereich, Zimmernummern, Blumenarrangements oder komplette Speiseservices mit Tellern, Tassen, Besteck und Gläsern. In einem Fall liess ein Gast in Frankreich sogar einen ausgestopften Wildschweinkopf mitgehen.

Was die Gäste in Hotels am meisten klauen, sehen Sie im Video oben.