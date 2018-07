Gefakter Coop Pronto entfernt Logo

Aus dem kleinen Schmuck- und Kosmetikgeschäft in der mazedonischen Stadt Kumanovo ist ein namenloser Laden geworden: Wo bis vor ein paar Tagen noch ein Schild über dem Eingang hing, das dem Logo von Coop Pronto verblüffend ähnlich sah, herrscht jetzt Leere. Auch beim Banner am Geländer vor dem Laden wurde das orange Fake-Logo abgeklebt. Das zeigt ein aktuelles Foto eines Leser-Reporters (siehe Bildstrecke).

Was den Ladenbesitzer dazu veranlasst hat, den Schriftzug zu entfernen, ist unklar. 20 Minuten hatte Coop am Montag auf den Logo-Klau aufmerksam gemacht und darüber berichtet. «Wir reagieren, wenn wir so etwas hören», sagte eine Sprecherin. Auf die erneute Anfrage am Donnerstag, ob Coop inzwischen in Mazedonien interveniert habe, heisst es nur knapp: «Nein.»

Nicht ganz gründlich

Beim gefälschten Logo waren Schrift und Farben gleich wie beim Original aus der Schweiz. Beim echten Schriftzug ist aber alles kleingeschrieben. Bei der Fälschung waren jeweils die Anfangsbuchstaben gross.

Ganz gründlich ist der Ladenbesitzer bei der Entfernung des Logos nicht vorgegangen, denn offenbar hat er vergessen, um die Ecke seines Geschäfts zu schauen: Dort zieren immer noch Plakate mit dem gefakten Logo die Hauswand.

(vb)