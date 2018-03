Geht es jetzt auch Patrik Gisel an den Kragen?

Patrik Gisel hatte in den letzten Tagen wenig Grund, sich zu freuen, obwohl die Raiffeisenbank Rekordgewinne vermelden konnte. Pierin Vincenz, Gisels Mentor und Vorgänger als CEO der Bank, sitzt nämlich seit Freitag wegen vermuteten Doppeldeals während seiner Amtszeit in Untersuchungshaft (siehe Box).

Was wird Pierin Vincenz vorgeworfen?

Der Ex-Raiffeisen-CEO hat ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung am Hals. Eingeleitet wurde das Verfahren am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Zürich. Auslöser war eine Strafanzeige der Kreditkartengesellschaft Aduno vom Dezember 2017. Im Juni 2017 war Vincenz von seinem Posten als Verwaltungsratspräsident bei Aduno zurückgetreten. Im Herbst gab die Kreditkartengesellschaft dann bekannt, dass sie die Geschäfte von Vincenz unter die Lupe nehmen wollte, vor allem, was gewisse Akquisitionen betrifft. Laut Medienberichten soll Vincenz bei gewissen Finanztransaktionen auf privater Ebene involviert gewesen sein. Konkret: Vincenz soll privat Anteile an Firmen besessen haben, an denen Raiffeisen sich später beteiligte. Am Donnerstag hat die Zürcher Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für Vincenz beantragt. Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Bereits an der Bilanzkonferenz vom Freitag wurde Gisel mit kritischen Fragen überhäuft. Er betonte, dass er bis vor kurzem nichts von den Geschäften Vincenz' gewusst habe und dass er seinen eigenen Rücktritt ausschliesse.

Gisel könnte Bescheid gewusst haben

Am Sonntag stellte sich jedoch heraus, dass Gisel bereits 2009 einen Hinweis auf ein mögliches Fehlverhalten von Vincenz erhalten hatte. Raiffeisen gibt zu: «Wir halten fest, dass Patrik Gisel 2009 Kenntnis von der Existenz dieser Gutachten hatte.»



2016 kam dann ein zweiter Alarm: Der Finanzblog «Inside Paradeplatz» enthüllte im Sommer 2016 Vincenz' verdeckte Zahlungen. Pascal Niquille, Chef der Zuger Kantonalbank und damals Vizepräsident von Aduno, untersuchte die Vorwürfe und sprach sich mit Gisel ab. Niquille erklärte die Sache Ende 2016 als «erledigt», obwohl nicht alle Aspekte geklärt worden waren.

Somit stellt sich die Frage: Ist Gisels Job jetzt in Gefahr? Das sagen die Experten:

«Der Rücktritt wäre ein konsequenter Schritt»

Bernhard Bauhofer, Experte für Unternehmensreputation und Gründer von Sparring Partners, sagt: «Ein konsequenter Schritt von Patrik Gisel wäre es, zurückzutreten. In seiner Position wäre er nicht tragbar, falls er bei Vincenz' Machenschaften weggeschaut hätte. Aber nicht nur Gisel, sondern auch der Verwaltungsrat muss in die Pflicht genommen werden. Er muss eine lückenlose Untersuchung veranlassen, um dem Ruf des Instituts nicht langfristig zu schaden. Bei einer genossenschaftlichen Bank wie der Raiffeisen ist zukünftig mehr Kontrolle von der Verwaltung notwendig, wie sich an diesem Beispiel zeigt. Solche Skandale könnten dem Ruf der Schweizer Wirtschaft grossen Schaden zufügen.»

«Der Verwaltungsrat wird nicht handeln»

Peter V. Kunz, Experte für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern, sagt: «Es ist momentan noch zu wenig klar, was genau Gisel wusste – oder eben nicht. Insofern denke ich, dass ihm zum heutigen Zeitpunkt noch kein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. Es geht allerdings bei Gisel nicht allein um die Frage, was er tatsächlich wusste, sondern auch darum, was er hätte wissen müssen. Sollte es Anzeichen für ein Fehlverhalten von Vincenz gegeben haben, hätte Gisel nicht die Augen verschliessen dürfen. Der schwache Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung werden sicherlich nicht handeln. Eine Revolution aus der Raiffeisen selber wird es ebenfalls nicht geben, weil dies ein Beleg dafür wäre, dass es ein ‹Problem Raiffeisen› gibt und nicht nur eine Einzelperson betroffen ist.»

«Gisel wird so oder so Schaden nehmen»

Bettina Zimmermann, Krisenmanagerin und CEO von GU Sicherheit & Partner: «Für Patrik Gisel ist das eine ganz heikle Situation, die zurzeit kaum eine objektive Beurteilung zulässt. Das Problem für ihn ist nun, dass er durch die Schlagzeilen angeschlagen ist und seine Person Schaden nehmen wird, ob er nun von Vincenz' Machenschaften wusste oder nicht. Die Raiffeisenbank dürfte aber bislang keinen Schaden davontragen. Es handelt sich ja um ein mögliches Fehlverhalten einzelner Personen, wenn auch in Schlüsselpositionen. Auch die Kunden tragen keinen Schaden davon. Allerdings wird erwartet, dass die Bank nun offen und transparent kommuniziert.»

