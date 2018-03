Bei H&M bricht der Gewinn weg

Das schwedische Modehaus kommt nicht in Fahrt und startet schwach wie kaum zuvor ins neue Geschäftsjahr: Der Gewinn ist im ersten Quartal zwischen Dezember und Februar um rund 60 Prozent auf 1,2 Milliarden Kronen oder umgerechnet rund 140 Millionen Franken eingebrochen, wie der Konzern am Dienstag mitteilt. Das ist der niedrigste Gewinn in einem ersten Quartal seit 16 Jahren.

Das Resultat ist unter Erwartungen: Analysten rechneten mit einem Gewinn von 1,4 Milliarden. Der Umsatz hingegen sank nur leicht auf 23 Milliarden Kronen. «Der schnelle Wandel im Detailhandel geht weiter», wird H&M-CEO Karl-Johan Persson in einer Mitteilung zitiert. Der Start ins Jahr sei schwierig gewesen. 2018 sei zudem ein Übergangsjahr für den H&M-Konzern. Persson will die Digitalisierung schnell vorantreiben, um von den Möglichkeiten im Online-Geschäft profitieren zu können. In diesem Bereich will H&M um mehr als ein Viertel wachsen.

(vay)