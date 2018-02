Glencore will stärker vom E-Auto-Boom profitieren

Der weltweit grösste Rohstoffhändler Glencore hat 2017 von den höheren Rohstoffpreisen profitiert und einen Rekordgewinn von 5,2 Milliarden Dollar gemacht. Das ist fast das Fünffache des Vorjahres, wie der Konzern mit Sitz im Kanton Zug am Mittwoch bekannt gab.

Seit einigen Monaten steigen die Rohstoffpreise an den Märkten wieder an. Davon profitiert der Konzern, der sein Geld unter anderem mit der Produktion und dem Handel von Kupfer, Zink, Blei, Nickel, Aluminium und Eisenerz verdient. Neben höheren Rohstoffpreisen hätten auch die starke Kostenkontrolle die Margen im Bergbaugeschäft und in der Förderung ansteigen lassen, schreibt Glencore.

Glencore weitet Produktion wegen E-Autos aus

Glencore-Chef Ivan Glasenberg ist grosser Fan von Elektroautos: Von ihnen verspricht er sich künftig zusätzliches Wachstum durch den steigenden Bedarf an Kupfer, Kobalt und Nickel, die für die Batterien-Herstellung benötigt werden. Glasenberg will deren Produktion in seinen weltweiten Minen über die nächsten drei Jahre um zwischen 25 und 133 Prozent steigern.

Um von der wachsenden Nachfrage noch mehr zu profitieren, übernahm Glencore 2017 die Kupfer- und Kobalt-Mine Mutanda in der Demokratischen Republik Kongo als alleiniger Eigentümer.

«Angesichts von Glencores Milliardengewinnen ist es umso stossender, wie aggressiv Glencore im Kongo derzeit gegen ein Gesetz lobbyiert, das ausländische Minenbetreiber zu höheren Steuern und Lizenzabgaben verpflichtet», sagt Oliver Classen von der entwicklungspolitischen Organisation Public Eye zu 20 Minuten .

90 Milliarden Dollar werden investiert

Autobauer wollen weltweit mehr als 90 Milliarden Dollar in die Elektromobilität investieren, wie es in Glencores Jahresbericht heisst. Allein Volkswagen plane, bis 2030 bis zu 40 Milliarden Dollar auszugeben, um Elektroversionen von über 300 Fahrzeugmodellen zu entwickeln. Auch chinesische Autohersteller setzen zunehmend auf die Elektromobilität.

Noch 2015 hatte Glencore einen Milliardenverlust geschrieben. Sinkende Rohstoffpreise und die Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata im Jahr 2013 hatten dem Giganten schwer zugesetzt. Der Konzern sass auf einem riesigen Schuldenberg.

Im September 2015 zog der Konzern die Notbremse mit einem umfangreichen Programm zur Reduktion der Nettoschulden. Dieses wurde 2016 offiziell abgeschlossen. 2017 drückte Glencore die Nettoschulden erneut um 31 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar.

Fast 3 Milliarden Dollar für die Aktionäre

Auch für die Aktionäre ist die Durststrecke vorbei. 2016 hatten sie auf eine Dividende verzichten müssen. 2017 erhielten sie insgesamt eine Milliarde Dollar. Nun kommen sie in den Genuss von 2,9 Milliarden Dollar beziehungsweise 0,20 Dollar pro Aktie.

Glencore selbst hat festgelegt, dass ab 2018 die Aktionäre jeweils mindestens eine fixe Ausschüttung von einer Milliarde Dollar erhalten sollen und variable Zahlungen von mindestens 25 Prozent des operativen Free Cash Flow.

(sda/ish)