Gucci sparte dank Firma im Tessin 1,3 Mia Steuern

Am 29. November stürmten italienische Steuerfahnder die ­Hauptquartiere der Luxusmarke Gucci in Mailand und Florenz sowie die Privatwohnungen von drei Topmanagern. Laut der italienischen Staatsanwaltschaft haben Gucci-Manager Einkommen nicht deklariert, die aus der Schweiz stammen.

Inzwischen laufen gegen den Luxuskonzern ausgedehnte Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung. Es geht um 1,3 Milliarden Euro, wie italienischen Medien berichten. Dokumente der Staatsanwaltschaft in Mailand zeigen, dass die Gelder aus der Schweiz eine zentrale Rolle spielen. Je nach Ausgang des Verfahrens müssen sich auch die Schweizer Behörden mit dem Fall befassen.

Nur zum Schein im Tessin

Guccis Mutterhaus, der französische Mode- und Luxusgüterkonzern Kering, unterhält in Cadempino TI eine Firma. Diese besitzt die Gucci-Markenrechte. Ein grosser Teil des Gewinns, den Gucci weltweit erzielt, fällt bei ­dieser kleinen Gesellschaft in der steuergünstigen Schweiz an. Und das, obwohl Produkte vor allem in Italien hergestellt werden. Im Tessin arbeiten 600 Personen. Zum Vergleich: Weltweit hat Gucci 11'500 Mitarbeiter.

Solche Konstrukte sind nach internationalen Regeln erlaubt – allerdings nur solange die Ableger im Tessin auch tatsächlich von der Schweiz aus geführt werden. Dies bezweifelt die italienische Staatsanwaltschaft. Laut den Akten sollen bis zu zwanzig Topmanager nur zum Schein im Tessin angestellt gewesen sein, tatsächlich aber bei Gucci in Mailand und Florenz ­gearbeitet haben.

Es könnte teuer werden

Sollten Kering und Gucci durch die ständige Präsenz ihrer Manager in Mailand und Florenz tatsächlich eine sogenannte Betriebsstätte in Italien unterhalten haben, könnte für die Firma ­heikel werden. Dann müsste sie gemäss dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Italien für den Gewinn die Steuern in Italien statt in der Schweiz zahlen.

In diesem Fall müsste sich womöglich auch der Bund mit dem Gucci-Fall befassen. Die Folgen könnten für den Kanton Tessin sehr teuer werden. Dies, wenn in der Schweiz bezahlte Steuern nach Italien fliessen müssten.

