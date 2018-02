Hier sind Ferienhäuser am günstigsten

Ferien im Ferienhaus können das Budget schonen – oder es genauso belasten wie der Aufenthalt in einem guten Hotel. Die Suchmaschine Holidu hat die Durchschnittspreise in Europa für Ferienhäuser und -wohnungen verglichen. Das Fazit: Es ergeben sich je nach Ferienziel Unterschiede von fast 70 Prozent.

Die Daten für diese Studie wurden im Januar 2018 aus der Holidu-Datenbank erhoben. Gesucht wurde ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung für 3 bis 8 Personen im Zeitraum vom 4. August bis 11. August (Hauptsaison) und vom 15. September bis zum 22. September 2018 (Nebensaison). Ermittelt wurde der durchschnittliche Preis pro Nacht.

Wie viel Ferienhäuser in der Schweiz kosten, sehen Sie in der Bildstrecke.

Der Durchschnittspreis pro Nacht für eine Ferienunterkunft beträgt gemäss der Studie rund 156 Franken innerhalb Europas in der Hauptsaison. In diesem Mittelfeld bewegen sich beispielsweise Portugal (162 Franken), Dänemark (152 Franken) und Österreich (148 Franken). Auch Kroatien zählt mit 148 Franken zum mittelpreisigen Segment.

Teures Ferienland Spanien

In Spanien schlage sich die hohe Nachfrage in relativ hohen Preisen nieder, schreibt Holidu weiter. Mit rund 213 Franken pro Übernachtung im Ferienhaus zählt das Land zu den teuersten Europas. Auf Mallorca zahlen Feriengäste bereits 303 Franken. Deutlich günstiger sind die Kanarischen Inseln: Eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus kostet auf Gran Canaria in der Hauptsaison 134 Franken, auf Teneriffa 116 Franken.

(vb)