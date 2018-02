So bunt treiben es die Touristen auf der Skipiste

Für viele Touristen sind die Berge und der Schnee nicht nur zum Skifahren da. Auch auch das frivole Treiben bestimmt die Winterferien. Dabei spielen Sex, Alkohol sowie Kiffen auf und neben der Piste eine grosse Rolle.

Umfrage Was treiben Sie im Winter für Sport? Ich fahre Ski.

Ich bin Snowboarder.

Ich gehe langlaufen.

Ich gehe im Schnee spazieren.

Gar nichts.

Ich schlittle ab und zu.

Ich mache alles zusammen.

Lennert Kinneging, Niederländer:

"Wir lieben beides, Sport und Trinken. Am Ende des Tages sind ein schönes Bier oder auch Schnaps willkommen. Wir sind an Kälte gewöhnt und sehr aktive Leute, deswegen mögen wir Wintersportferien sehr."



Nicola King, Irin:

"Viele gehen nur ein, zwei Mal im Leben in die Skiferien, weil das sehr teuer ist. Dann wollen wir etwas besonderes erfahren, Sport machen, aber auch unter die Leute kommen. Alkohol ist auch dabei, aber wer nur trinken will, fährt nach Spanien, wo das viel billiger ist."



Herbert G. Trümper, Verein für Deutsche in der Schweiz: "Unser Fokus liegt auf dem Sport, deswegen soll das Hotel nicht weit weg vom Skilift sein,damit wir morgens schnell auf die Bretter kommen. Aber auch der Funfaktor ist ganz wichtig, Nachtskifahren ist toll. Fürs Après-Ski bevorzugen wir eher die Bar am Ende der Piste als im Hotel. Beim Alkohol setzen wir auf Schnaps,das geht am schnellsten: Wenn es kalt ist zum Aufwärmen, ansonsten zum Lockermachen."

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage des Online-Reiseportals Ebookers. Dazu wurden in 13 Ländern – unter anderem in der Schweiz, USA, Holland und Deutschland – jeweils tausend Leute zu ihren Winterferien und ihrem Benehmen in den Bergen befragt. 20 Minuten fasst die spannendsten Ergebnisse zusammen.

• Betrunken Ski Fahren

Viele Skisportler halten sich auch auf der Piste mit dem Alkohol nicht zurück. Dabei nehmen die Holländer den Spitzenplatz ein. Rund jeder Fünfte gibt an, schon mal sturzbetrunken auf den Skiern gestanden zu haben. Bei den Schweizern ist es rund jeder Sechste. Fast gleichauf sind die Amerikaner, Briten, Belgier und Deutschen.

• Alkohol-Menge

Auf der Piste trinken die Schweizer, Holländer und Belgier am meisten: Knapp jeder Zehnte bechert neun oder mehr Gläser Bier oder Wein pro Tag. Dagegen trinken nur die wenigsten der Amerikaner, Deutschen, Schweden oder Russen so viel.

• Kiffen

Auch ein Joint gehört für viele Wintersportler dazu - zumindest für Schweizer und Amerikaner. Rund jeder Sechste konsumiert auf der Piste Marihuana. Russen und Australier wollen bei der Abfahrt hingegen einen klaren Kopf haben: Sie kiffen kaum beim Skifahren.

• Sex auf der Piste

Liebesspiele im Schnee scheinen eine beliebte Beschäftigung der Wintersportler zu sein. Vor allem die Holländer und Belgier geben an, es bunt zu treiben: Bei jeweils jedem Fünften soll es schon einmal zum Liebesakt auf der Piste gekommen sein. Rund jeder zehnte Schweizer, Amerikaner und Deutsche will das ebenfalls schon getan haben. Am wenigsten für Sex-Abenteuer zu haben sind laut Umfrage die Schweden und Russen.

• Techtelmechtel mit dem Skilehrer

Braun gebrannt, sportlich, sympathisch: Das ist das gängige Bild von Skilehrern. Kein Wunder, dass sie oft die Herzen ihrer Schüler brechen. Vor allem Schweizer, belgische und holländische Wintersportler scheinen sich von ihrem Skilehrer angezogen zu fühlen: Jeweils rund jeder Zehnte bandelt in den Ferien mit dem Lehrer an. Schwedische, russische und spanische Touristen lassen sich am wenigsten auf ein Techtelmechtel ein.

• Aufenhaltsdauer in den Bergen

Die meisten Wintersportler in den befragten Ländern verbringen zwischen drei und acht Tagen im Schnee. Am längsten Ferien nehmen sich die Holländer und Russen. Sie bleiben überwiegend neun oder mehr Tage.

• Ausgaben für Winterferien

Für eine Woche Skiferien lassen die Amerikaner am meisten Geld liegen. Sie geben umgerechnet rund 3800 Franken aus. Auf Rang zwei liegen die Briten mit gut 3400 Franken, auf Platz drei die Holländer mit knapp 3000 Franken. Die Schweizer belegen mit einem Budget von 1800 Franken den zehnten Platz. Am wenigsten geben die Russen aus: rund 1600 Franken.



Das bunte Treiben auf den Skipisten erklärt sich Martin Lohmann, Tourismuspsychologe an der Uni Lüneburg, teils mit der Gruppendynamik. «In die Skiferien geht man oft mit Freunden oder einer Gruppe. Da gehört das gemeinsame Feiern dazu.» Oft würden diese Touristen in den Bergen auch einfach das machen, was sie sonst zu Hause auch machen: Sex haben, trinken und kiffen. Für viele seien die Berge und der Schnee aber «ein spezielles und abgefahrenes Erlebnis». So gehe man oft in die Winterferien mit dem Vorhaben, es richtig krachen zu lassen.