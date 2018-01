«Kaufen Sie doch was anderes»

Auf vielen Produkten ist eine Telefonnummer aufgedruckt, die der Kunde wählen kann, falls er Fragen oder Beschwerden hat. Wie gehen die Sachbearbeiter dieser Hotlines mit Fragen zu schwierigen Themen wie etwa Gesundheit oder Nachhaltigkeit um? Redaktor Raphael Knecht hat den Test gemacht.

Umfrage Haben Sie schon mal die Hotline, die auf einer Verpackung angegeben war, angerufen? Ja, immer wieder mal

Ja, ein Mal

Nein, ich hatte bisher keinen Grund

Nein, ich besitze kein Telefon

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Raphael rief die Nummern auf Markenprodukten wie etwa Coca-Cola, aber auch die Hotlines von Coop, Migros und Denner an. Was die Wartezeiten angeht, fällt auf, dass Raphael entweder direkt an einen Sachbearbeiter durchgestellt wurde oder in den meisten anderen Fällen ungefähr vier Minuten warten musste.

• Nestlé: «Ich wusste gar nicht, dass es dieses Produkt gibt»

Produkt: Nesquik-Portionen

Dauer: 6 Minuten

Kosten: gratis

Raphael musste 3 Minuten warten, bis sich eine Sachbearbeiterin meldete.

Raphael: Sind diese einzeln verpackten Nesquik-Portionen nicht äusserst umweltschädigend?

Hotline: «Ich wusste gar nicht, dass es auch einzeln verpackte Portionen gibt. Sie haben natürlich recht, das ist nicht besonders umweltfreundlich im Vergleich zu den herkömmlichen Büchsen. Aber Kunden wünschen sich nun mal den Komfort von solchen Portionen. Nestlé setzt sich dafür in anderen Bereichen umso mehr für die Umwelt ein.»



Nestlé betont, dass das Unternehmen das mit der Hotline geführte Gespräch nicht für repräsentativ hält. (Video: rkn)

• Kellogg's: «Kaufen Sie doch was anderes»

Produkt: Choco Krispies Chocos

Dauer: 6 Minuten

Kosten: 40 Rappen

Der Sachbearbeiter meldete sich auf Hochdeutsch und musste Raphael im Verlauf des Gesprächs wegen Verständnisproblemen bitten, statt Schweizerdeutsch ebenfalls Hochdeutsch zu sprechen.

Raphael: Ist der viele Zucker in Choco Krispies nicht ungesund?

Hotline: «Also ungesund ist Zucker bestimmt nicht, sonst wäre er ja nicht drin. Aber Sie müssen auf die Dosierung achten: 500 Gramm am Tag wäre sicher zu viel, 40 Gramm dürfte kein Problem sein. Und wenn Sie Produkte mit weniger Zucker wollen, müssen Sie halt etwas anderes kaufen, etwa die klassischen Cornflakes.»

• Migros: «Ich kläre das in den nächsten Tagen ab»

Produkt: Selina Thon für Katzen

Dauer: 6 Minuten

Kosten: gratis

Bei Migros musste Raphael eine Minute warten, bis er mit einem Sachbearbeiter verbunden wurde.

Raphael: Was ist der Unterschied zwischen Thon für Katzen und Menschen?

Hotline: «Ich glaube, dass das mit dem Salzgehalt zu tun hat, denn Katzen vertragen ja nicht so viel Salz, wie im Thon für Menschen drin ist. Ich kläre das aber noch ab. Das geht ungefähr zwei bis drei Arbeitstage.» (Tatsächlich erhielt Raphael innert 24 Stunden einen Rückruf – am Samstagmorgen.)

• Coop: «Fragen Sie mal woanders»

Produkt: Espresso-Kapseln

Dauer: 5 Minuten

Kosten: 40 Rappen

Bevor die Sachbearbeiterin ans Telefon kam, erklang eine automatisierte Meldung zu Reka-Schecks, die nichts mit dem darauffolgenden Gespräch zu tun hatte und Raphael nur verwirrte.

Raphael: Ist es nicht eine riesige Katastrophe für die Umwelt, dass ich die Plastik-Kaffeekapseln von Prix Garantie in den Abfall werfen muss?

Hotline: «Ja eigentlich schon. Sie können ja bei Nespresso nachfragen, ob sie auch die Plastikkapseln zurücknehmen. Coop tut es jedenfalls nicht, tut mir leid.»

• Denner: «Wir rufen Sie zurück»

Produkt: Denner-Vollmilch

Dauer: 5 Minuten

Kosten: 40 Rappen

Bei Denner konnte die Sachbearbeiterin die Frage nicht direkt beantworten und versprach einen Rückruf.

Raphael: Ein Liter Denner-Milch kostet 1.20 Franken. Zahlt Denner da dem Bauern überhaupt noch einen fairen Preis?

Hotline: «Dass die Bauern einen fairen Preis für die Milch erhalten, liegt uns natürlich am Herzen. Allerdings muss ich das für Sie abklären. Wir werden Sie zurückrufen.» (Raphael erhielt noch am gleichen Tag einen Rückruf und ein E-Mail mit ausführlicheren Informationen, zum Beispiel dass Denner den Bauern 68 Rappen pro Kilo bezahlt.)

• British American Tobacco: «Wann sind Sie geboren?»

Produkt: Parisienne-Zigaretten

Dauer: 9 Minuten

Kosten: gratis

Raphael wartete fast 5 Minuten, bis der Anruf entgegengenommen wurde. Eine automatisierte Nachricht wies am Anfang des Gesprächs darauf hin, dass Fragen nur beantwortet werden können, wenn der Anrufer 16 Jahre oder älter ist.

Raphael: Ich finde das Bild einer Lunge mit Krebs auf dem Päckli wirklich eklig ...

Hotline: «Dieses Anliegen muss ich an jemanden aus dem Bereich Marketing weiterleiten. Dazu brauche ich Ihr Geburtsdatum, den vollen Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Sie erhalten dann später einen Rückruf.» (Bisher hat Raphael noch keinen Rückruf erhalten.)

• Coca-Cola: «Hinterlassen Sie uns eine Nachricht»

Produkt: Coca-Cola Zero

Dauer: 30 Sekunden

Kosten: 10 Rappen

Raphael rief bei Coca-Cola am Freitagnachmittag an. Da kam eine automatisierte Antwort, die darauf hinwies, dass man die menschlichen Sachbearbeiter nur montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr erreichen könne. Es bestehe aber die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.