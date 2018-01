Dieser E-Flitzer erobert bald Schweizer Strassen

So putzig kam schon lange kein Auto mehr daher: Lediglich 2,5 auf 1,5 Meter misst der Microlino des Schweizer Erfinders Wim Ouboter. Die Übernamen für den E-Flitzer: Knutschkugel oder Mini-Tesla. Das Fahrzeug der Firma Micro Mobility Systems gleicht dem in den Fünfzigerjahren aus der Not entwickelten Kleinst-BMW Isetta.

Die technischen Daten des Microlino

Reichweite: 120 km/215km (optional)

Batterie: 8 kWh/14,4 kWh (optional)

Leistung: 15 kW (20PS)

Max. Tempo: 90 km/h

Leergewicht: 510 kg (inkl. Batterie)

Ladezeit Säule: 1 Stunde

Ladezeit Haushaltstecker: 4 Stunden

Kofferraumvolumen: 300 Liter

Preis: ab ca. 13'000 Franken

Vom Kickboard zum E-Autöli

Micro Mobility Systems wurde 1999 von Wim Ouboter gegründet, der mit dem Tretroller und dem Kickboard die urbane Mobilität verändern wollte. Die zwei Produkte wurden millionenfach verkauft. Zusammen mit seinen beiden Söhnen Oliver und Merlin startete Wim Ouboter 2015 das Microlino-Projekt. Als nach der ersten Präsentation Anfang 2016 die Nachfrage riesig war, schlossen sich die Ouboters für die Produktion mit dem italienischen Elektroauto-Hersteller Tazzari zusammen. (sas)





«Nach rund drei Jahren Entwicklungszeit ist der Microlino jetzt strassentauglich», freut sich Oliver Ouboter von Micro Mobility Systems. Der COO und Miterfinder des Schweizer Mini-E-Autos präsentiert den Stadtflitzer am Mittwochabend im Zürcher Kaufleuten dem Publikum. Ein Hauptmerkmal: Die geringe Grösse ermöglicht das Querparkieren, was das Auto vor allem in den Städten attraktiv macht.

Schon 4600 Reservationen

Das 20-PS-Auto soll schon im kommenden Frühling über Schweizer Strassen rollen. Die Firma Micro Mobility Systems hat laut eigenen Angaben bereits 4600 Reservationen erhalten. Hergestellt wird das Fahrzeug im Rahmen eines Joint Ventures beim italienischen Autobauer Tazzari.

Der Clou des handlichen Gefährts: Der ab 13'000 Franken erhältliche Microlino kann an jeder beliebigen Steckdose aufgeladen werden und fährt mit vollem Akku je nach Ausführung zwischen 120 und 215 Kilometer weit.

«Mehr Platz als erwartet»

20-Minuten-Videochef und Autofan Philipp Stirnemann hat bereits vor der heutigen Präsentation mit Oliver Ouboter im ersten serienreifen Microlino Platz genommen. Was man von der Schweizer Knutschkugel erwarten kann, sehen Sie im Video.

«Sitzt man erst einmal drin, hat man viel mehr Platz als erwartet», sagt Stirnemann. Und: «Das Fahrzeug hat trotz der geringen Masse einen Kofferraum, der diesen Namen auch verdient.» Der Hersteller spricht von 300 Litern Kofferraumvolumen oder genügend Platz für vier Kisten Bier.

Über das Design sagt Stirnemann: «Das Interieur ist sehr puristisch gehalten.» Microlino beschränke sich auf das Wesentliche, ohne billig zu wirken. «Verglichen mit dem Innenraum des Tesla ist jener des Microlino das totale Kontrastprogramm.»

(pst/sas)