«Immer an Arbeit denken fördert Schlafstörungen»

Mehr als ein Viertel der Schweizer arbeitet laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte mindestens einen halben Tag pro Woche von zu Hause aus. Vom Gesetz her ist das nicht immer einfach. So ist Sonntagsarbeit nur im Spezialfall möglich. Eine Initiative von FDP-Nationalrat Thierry Burkart will das nun ändern.

Hartmut Schulze, Professor für Arbeitspsychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz, erklärt, was er darüber denkt.

Herr Schulze, Angestellte sollen neu 17 statt 14 Stunden Zeit haben, ihre Arbeitsstunden im Home-Office zu erledigen. Was sagen Sie dazu?

Ich finde es gut, Home-Office zu fördern. Das kann die Work-Life-Balance verbessern. Es kommt aber auch darauf an, wie die Regelung in der Praxis umgesetzt wird. Es sollte niemand zum Home-Office gezwungen werden, und es ist wichtig zu protokollieren, wie viel man effektiv zu Hause arbeitet, damit man danach eine ununterbrochene Ruhezeit einplanen kann.

Im Initiativtext steht, dass gelegentliche Arbeitsleistungen von kurzer Dauer die Ruhezeit gar nicht unterbrechen. Stimmt das?

Aus psychologischer Sicht ist das nicht ganz korrekt. Auch kurze Unterbrechungen können den Erholungsprozess gravierend stören: Man denke nur an eine ärgerliche E-Mail kurz vor dem Schlafengehen. Studien zeigen ausserdem, dass regelmässige Unterbrechungen der Ruhezeit zu einem deutlichen Anstieg von Stress- und Erschöpfungssymptomen führen.

Ist eine Trennung von Beruf und Freizeit wichtig für die Psyche?

Anstrengung und Erholung sind einfach zwei Seiten einer Medaille. Ein Befund aus einer unserer Studien an der FHNW lautet: Menschen entwickeln häufiger Schlafstörungen, wenn sie die ganze Zeit an die Arbeit denken. Sie können nicht mehr abschalten und brennen leichter aus.

Denken Sie, dass mit der angestrebten Regelung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfacher wäre?

Wenn man im Home-Office wirklich ungestört und selbstbestimmt arbeiten kann, also nicht ständig ungewollt unterbrochen wird, dann sicher.

Was raten Sie Menschen, die im Home-Office arbeiten?

Die geleistete Arbeitszeit für sich selbst zu protokollieren und die ununterbrochene Ruhezeit danach wirklich einzuhalten. Wenn das Home-Office neu ist, würde ich es zuerst für drei Monate ausprobieren. Auch ist es gut zu wissen, dass den meisten Festangestellten ein bis zwei Tage Home-Office pro Woche genügen, weil sie sonst den Kontakt mit Arbeitskollegen vermissen.

Sonntagsarbeit will die Initiative auch fördern. Was halten Sie davon?

Das hängt von der Interpretation ab. Wenn jemand am Sonntag arbeiten möchte und sich an einem anderen Tag erholen kann, ist das hervorragend. In der Realität tut das schon ein Viertel derjenigen, die regelmässig im Home-Office arbeiten. Wird man allerdings zur Sonntagsarbeit gezwungen, wird sich das negativ auf das Wohlbefinden auswirken.

Wieso?

Wenn man beispielsweise bis spät abends Mails beantworten muss, unterbricht dies das Abschalten und den Erholungsprozess. Es kommt darauf an, selbst entscheiden zu können, ob man in der Freizeit arbeiten will. Diese Freiwilligkeit kann negative Effekte abfedern.