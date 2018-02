«Die Touristen stehen auf Schweiz-Klischees»

Herr Nydegger, Sie rechnen für die Wintersaison mit gut vier Prozent mehr Übernachtungen. Es scheint ein einfacher Start in Ihr neues Amt zu sein.

Der gute Winter erleichtert sicherlich meinen Einstieg. Wir haben viel Schnee, tiefe Temperaturen und zufriedene Gäste.

So viel verdient der Chef von Schweiz Tourismus

Der Ex-Chef von Schweiz Tourismus, Jürg Schmid, erntete Kritik wegen seines hohen Lohnes. Dieser betrug 327'900 Franken, die Boni machten 64'900 Franken aus. Nebenleistungen wurden mit 32'200 Franken vergütet. Seit 2008 stieg der Lohn jährlich um vier Prozent.



Ende 2016 deckelte der Bundesrat den Lohn des Tourismus-Chefs: Neu wird das Gehalt in einer flexiblen Bandbreite gehalten und darf maximal 313'000 Franken betragen. Der Bonus liegt je nach Leistung bei höchstens zweieinhalb Monatslöhnen.



Schweiz Tourismus erhält seinen Auftrag vom Bund. Dieser trägt 55 Prozent zum Budget bei. Die anderen 45 Prozent kommen aus der Branche und der Privatwirtschaft. Das Parlament bewilligte zuletzt für die Legislatur von 2016 bis 2019 einen Rahmenkredit von 210 Millionen Franken. (20M) Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Dann können Sie sich ja jetzt zurücklehnen.

Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass der Winter immer so gut ist. Aber diese Saison gibt uns nach drei schlechten Jahren wieder Zuversicht. Wir können den Leuten jetzt in Erinnerung rufen, dass die Winter in der Schweiz nach wie vor sehr gut sind.

Sie sind seit 2005 bei Schweiz Tourismus und sitzen jetzt auf dem Chefsessel. Hätte jemand von aussen nicht mehr frischen Wind gebracht?

Ein Interner kann ebenso viel Neues bringen. Wir haben viele Ideen und wissen genau, wo wir die Akzente beim Schweizer Tourismus setzen wollen.

Wie sehen die Ideen aus?

Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Wir definieren gerade die Schwerpunkte. Aber ein Beispiel kann ich schon geben: Wir werden neu den Herbst als eigenständige Saison definieren. Bisher war er der Ausläufer des Sommers. Doch der Herbst hat einen eigenen Charakter und ist sehr attraktiv. Daher möchten wir ihn vom Sommer abkoppeln.

Was wollen Sie denn anders machen als Ihr Vorgänger Jürg Schmid?

Grundsätzlich gibt es keinen Bedarf, das Steuer herumzureissen. Aber wir machen vorwärts und wollen etwa das Marketing neu gestalten.

Schmid wurde wegen seines hohen Lohns kritisiert (siehe Box). Sie könnten mit maximal 313'000 Franken plus Bonus zwar weniger verdienen. Doch das ist immer noch viel.

Jürg Schmid hat sich seinen Lohn in seinen 18 Jahren bei Schweiz Tourismus erarbeitet. Ich selber habe die Stelle erst angetreten. Daher ist mein Gehalt noch tiefer als dieses Maximum.

Sie wollen die Sprache des Marketings auffälliger sowie frecher und weniger gefällig machen. Aber die Schweiz will doch gerade allen gefallen?

Mit Marketing muss man nicht gefallen, sondern auffallen. Wir kämpfen mit 190 anderen Ländern um die Touristen. Da sollten wir aufzeigen, was an der Schweiz so besonders ist.

Wie sieht das konkret aus?

Wir wollen eine Tonalität, die sinnlicher, ästhetischer und verspielter ist. Wir glauben zudem, dass es einen Wandel in der Geschlechterrolle gegeben hat. Frauen sind bei Ferien wichtige Entscheidungsträgerinnen: Häufig sind sie es, die in einer Beziehung oder in der Familie die Reise planen und organisieren. Das müssen wir mehr berücksichtigen.

Die Sprache soll also weiblicher werden?

Wir wollen keine Klischees oder Stereotype bedienen. Frauen unterscheiden sich in Sachen Ferien nicht so sehr von Männern: Sie wollen ans Meer, Velo fahren oder wandern. Aber sie möchten anders angesprochen werden.

Die Schweiz ist ein Hochpreisland. Zudem ist der Franken noch immer sehr stark. Wie wollen Sie trotzdem Touristen hierherbringen?

Die Währung hat sich stabilisiert. Das führte auch dazu, dass wir 2017 erstmals seit acht Jahren wieder positive Zahlen verbuchen – vor allem im alpinen Raum. In dieser Zeit hat sich die Branche neu erfunden: Es wurden die Kosten und Preise gesenkt, Angebote optimiert und Investitionen getätigt. Die Skigebiete spannen zudem zusammen und bieten gemeinsame Skipässe zu attraktiven Preisen an.

Schaufeln sich die Skigebiete mit Billig-Abos nicht das eigene Grab?

Das sind ja noch keine etablierten Preisstrategien. Viele Skigebiete experimentieren in dieser Saison zum ersten Mal mit solchen Modellen. Es wird sich erst noch zeigen, ob das für die Betreiber aufgeht. Klar ist schon jetzt: Das Skifahren ist günstiger geworden.

Am Flughafen Zürich empfängt Schweiz Tourismus mit Kuhgeräuschen, Alpenfeeling und Jodeln die Passagiere. Hat die Schweiz nicht mehr zu bieten als solche Klischees?

Wir wollen Gäste bei der Zugfahrt zum oder vom Gate E sympathisch empfangen. Daher erhalten sie vom Heidi oder von Frau Tell einen witzigen Willkommensgruss. Gäste aus fernen Ländern orientieren sich eben an solchen Klischees. Das machen wir umgekehrt ja auch. Aber natürlich hat die Schweiz noch anderes zu bieten. Wir fahren ja auch nicht weltweit das gleiche Marketing. Das unterscheidet sich von Land zu Land.